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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Хартберг
Альтах - Хартберг: обзор матча 12 марта 2022
Альтах
12.03.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Хартберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Хартберг
Желтая карточка
Ф. Штраус
90'
+3
Замена
С. Айгнер
️️️️
Б. Нимага
83'
Замена
А. Нухиу
️️️️
S. Križman
83'
Замена
П. Ндиайе
️️️️
М. Нанизаямо
83'
83'
Замена
M. Steinwender
️️️️
М. Зоннляйтнер
83'
Замена
J. Lemmerer
️️️️
Ю. Хайль
71'
Замена
Т. Кайнц
️️️️
М. Хорват
Замена
К. Моншейн
️️️️
Н. Бишоф
71'
62'
Замена
P. Sturm
️️️️
Н. Ниман
57'
Желтая карточка
И. Диарра
Красная карточка
М. Турнвальд
29'
Желтая карточка
S. Križman
20'
Замена
М. Турнвальд
️️️️
Д. Райтер
16'
Желтая карточка
Б. Нимага
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Альтах
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
19
Себастьян Айгнер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
18
Philipp Sturm
ЦФ
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
1-1-5-3
16
18
Звишенбрюггер
4
Штраус
10
Гаудино
27
Хаудум
29
Нимага
29
Райтер
16
Шрайнер
27
Бишоф
12
37
Нанизаямо
4-1-1-1-3
1
Свете
6
Зоннляйтнер
4
29
Фаркаш
14
Клем
11
Хорват
28
Хайль
10
Авдияй
24
Тадич
7
Ниман
5
Диарра
37
Нанизаямо
5
Ндиайе
5
Ндиайе
37
Нанизаямо
29
Райтер
34
Турнвальд
34
Турнвальд
29
Райтер
29
Нимага
19
Айгнер
19
Айгнер
29
Нимага
12
9
Нухиу
9
Нухиу
12
27
Бишоф
14
Моншейн
14
Моншейн
27
Бишоф
6
Зоннляйтнер
15
15
6
Зоннляйтнер
11
Хорват
23
Кайнц
23
Кайнц
11
Хорват
7
Ниман
18
18
7
Ниман
28
Хайль
19
19
28
Хайль
Остались в запасе
Альтах
Хартберг
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
Остались в запасе
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Альтах - Хартберг
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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