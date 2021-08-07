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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Альтах
Штурм - Альтах: обзор матча 07 августа 2021
Штурм
07.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Альтах
17'
Й. Горенц-Станкович
59'
К. Йебоа
79'
К. Йебоа (П)
50'
Ш. Хаудум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Альтах
Желтая карточка
О. Китеишвили
88'
88'
Желтая карточка
Ф. Штраус
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
84'
Замена
А. Кюн
️️️️
К. Йебоа
84'
80'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Б. Дабанли
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Йебоа
79'
Замена
М. Саркария
️️️️
Я. Яншер
76'
68'
Замена
M. Meilinger
️️️️
Д. Райтер
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
И. Любич
68'
Замена
А. Прасс
️️️️
А. Данте
68'
ГОЛ! 2:1!
К. Йебоа
Пас отдал
А. Данте
59'
54'
Желтая карточка
Ш. Хаудум
50'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Хаудум
Пас отдал
S. Križman
46'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Э. Шрайнер
46'
Замена
C. Bukta
️️️️
С. Айгнер
46'
Замена
P. Netzer
️️️️
D. Nussbaumer
ГОЛ! 1:0!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
Я. Яншер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
5
Грегори Вютрих
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
70
Юсуф Газибегович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ЦЗ
0
D. Nussbaumer
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
12
Sandi Križman
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦП
22
Александер Прасс
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Альтах
3
Lukas Prokop
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
1-5-4
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
77
Любич
8
Китеишвили
25
Хирлендер
44
Данте
89
Яншер
5
Вютрих
70
Газибегович
9
Йебоа
22
Аффенгрубер
4-5-1
16
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
4
Штраус
5
Дабанли
0
19
Айгнер
29
Райтер
16
Шрайнер
27
Хаудум
12
77
Любич
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
77
Любич
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
44
Данте
22
Прасс
22
Прасс
44
Данте
89
Яншер
11
Саркария
11
Саркария
89
Яншер
9
Йебоа
30
Кюн
30
Кюн
9
Йебоа
5
Дабанли
20
Тартаротти
20
Тартаротти
5
Дабанли
29
Райтер
11
11
29
Райтер
0
5
5
0
19
Айгнер
33
33
19
Айгнер
16
Шрайнер
9
Нухиу
9
Нухиу
16
Шрайнер
Остались в запасе
Штурм
Альтах
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
3
Lukas Prokop
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
99
Дардан Шабанхаджай
ЦФ
Остались в запасе
3
Lukas Prokop
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Штурм - Альтах
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
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