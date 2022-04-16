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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - ЛАСК
Альтах - ЛАСК: обзор матча 16 апреля 2022
Альтах
16.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 5 тур
0 : 0
Завершен
ЛАСК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - ЛАСК
Желтая карточка
Б. Нимага
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
А. Шлагер
Желтая карточка
Ф. Штраус
90'
+1
90'
Желтая карточка
Х. Балич
Желтая карточка
D. Bumberger
89'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Д. Гаудино
76'
Замена
D. Bumberger
️️️️
P. Netzer
76'
75'
Замена
А. Грубер
️️️️
К. Накамура
Желтая карточка
Ш. Хаудум
71'
66'
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
Т. Гойгингер
66'
Замена
Х. Балич
️️️️
Х. Хонг
Замена
А. Нухиу
️️️️
Н. Бишоф
66'
Желтая карточка
Н. Бишоф
51'
51'
Желтая карточка
П. Филипович
43'
Желтая карточка
У. Сако
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
29
Бакари Нимага
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
3
Умар Сако
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
8
Джеймс Холланд
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Альтах
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
35
Sebastian Brandner
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
30
Саша Хорват
АП
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
2-1-4-3
16
14
18
Звишенбрюггер
4
Штраус
29
Нимага
27
Хаудум
16
Шрайнер
10
Гаудино
5
14
Моншейн
27
Бишоф
1-2-4-2-1
30
Шлагер
3
Сако
8
Холланд
32
Йовичич
34
Михорль
36
Реннер
20
Хонг
5
Филипович
29
Флеккер
11
Накамура
36
Гойгингер
10
Гаудино
20
Тартаротти
20
Тартаротти
10
Гаудино
27
Бишоф
9
Нухиу
9
Нухиу
27
Бишоф
5
23
23
5
36
Гойгингер
33
Лукенедер
33
Лукенедер
36
Гойгингер
20
Хонг
18
Балич
18
Балич
20
Хонг
11
Накамура
9
Грубер
9
Грубер
11
Накамура
Остались в запасе
Альтах
ЛАСК
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
35
Sebastian Brandner
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
30
Саша Хорват
АП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
35
Sebastian Brandner
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
30
Саша Хорват
АП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Альтах - ЛАСК
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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