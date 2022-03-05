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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Альтах
Зальцбург - Альтах: обзор матча 05 марта 2022
Зальцбург
05.03.2022, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 22 тур
4 : 0
Завершен
Альтах
12'
Ж. Адаму
22'
М. Вебер
26'
Л. Сучич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Альтах
30'
Желтая карточка
Ш. Хаудум
ГОЛ! 3:0!
Л. Сучич
26'
ГОЛ! 2:0!
М. Вебер
Пас отдал
Н. Зайвальд
22'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Адаму
12'
Пенальти не реализован!
Ж. Адаму
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Антуан Бернед
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
14
Самсон Тижани
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
Альтах
19
Себастьян Айгнер
ЦП
29
Noah Bitsche
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Кен
17
Ульмер
20
ван дер Бремпт
8
Вебер
91
Пиатковски
4
Камара
24
Бернед
13
Зайвальд
24
Сучич
14
Кьергор
20
Адаму
4-1-3-2
16
5
Ндиайе
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
37
Эдокполор
4
Штраус
10
Гаудино
29
Нимага
27
Хаудум
9
Нухиу
14
Моншейн
Остались в запасе
Зальцбург
Альтах
14
Карим Адейеми
ЛВ
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
29
Noah Bitsche
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Остались в запасе
14
Карим Адейеми
ЛВ
33
Александр Вальке
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
Остались в запасе
19
Себастьян Айгнер
ЦП
29
Noah Bitsche
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Статистика матча Зальцбург - Альтах
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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