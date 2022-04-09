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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Альтах
Тироль - Альтах: обзор матча 09 апреля 2022
Тироль
09.04.2022, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
0 : 3
Завершен
Альтах
17'
Б. Нимага
36'
Э. Шрайнер
79'
Н. Бишоф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Альтах
90'
+1
Замена
P. Netzer
️️️️
Э. Шрайнер
90'
+1
Замена
L. Prokop
️️️️
Д. Гаудино
90'
+1
Замена
Д. Райтер
️️️️
S. Mischitz
90'
Желтая карточка
С. Айгнер
83'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Н. Бишоф
Замена
D. Tomic
️️️️
Т. Прица
81'
79'
ГОЛ! 0:3!
Н. Бишоф
76'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Ш. Хаудум
Замена
Ю. Эртльталер
️️️️
С. Огринец
69'
Желтая карточка
С. Огринец
67'
Желтая карточка
Т. Прица
57'
53'
Желтая карточка
Н. Бишоф
Желтая карточка
Ш. Скрбо
51'
Замена
Д. Вриони
️️️️
В. Мюллер
46'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Ф. Бахер
46'
36'
ГОЛ! 0:2!
Э. Шрайнер
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Нимага
Пас отдал
Д. Гаудино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
22
Тим Прица
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
27
Штефан Хаудум
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
14
Alexander Ranacher
ЦП
8
Ренни Смит
ЦП
18
Denis Tomic
ЦФ
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
Альтах
19
Себастьян Айгнер
ОП
3
Lukas Prokop
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
3-4-3
25
Освальд
20
Бахер
6
Бехоунек
26
44
5
Мюллер
10
Блуме
21
Рогель
10
Забитцер
98
Огринец
22
Прица
2-1-4-3
16
18
Звишенбрюггер
14
4
Штраус
10
Гаудино
16
Шрайнер
29
Нимага
27
Хаудум
14
Моншейн
37
Нанизаямо
27
Бишоф
20
Бахер
7
Скрбо
7
Скрбо
20
Бахер
22
Прица
18
18
22
Прица
98
Огринец
7
Эртльталер
7
Эртльталер
98
Огринец
5
Мюллер
9
Вриони
9
Вриони
5
Мюллер
27
Хаудум
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Хаудум
10
Гаудино
3
3
10
Гаудино
14
29
Райтер
29
Райтер
14
27
Бишоф
9
Нухиу
9
Нухиу
27
Бишоф
16
Шрайнер
5
5
16
Шрайнер
Остались в запасе
Тироль
Альтах
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
8
Ренни Смит
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
14
Alexander Ranacher
ЦП
8
Ренни Смит
ЦП
Остались в запасе
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Тироль - Альтах
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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