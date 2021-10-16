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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Зальцбург
Альтах - Зальцбург: обзор матча 16 октября 2021
Альтах
16.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Зальцбург
14'
Я. Звишенбрюггер
10'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Зальцбург
Замена
Ф. Штраус
️️️️
П. Ндиайе
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Штраус
82'
Замена
S. Mischitz
️️️️
C. Bukta
77'
Замена
Н. Бишоф
️️️️
Й. Тартаротти
77'
72'
Замена
М. Кьергор
️️️️
Б. Шешко
62'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Н. Капалдо
ГОЛ! 1:1!
Я. Звишенбрюггер
Пас отдал
Й. Тартаротти
14'
10'
ГОЛ! 0:1!
Н. Окафор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Альтах
39
Martin Kobras
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
3
Lukas Prokop
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
27
Ноа Бишоф
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-3-4
16
34
Турнвальд
5
Дабанли
18
Звишенбрюггер
20
Тартаротти
5
Ндиайе
27
Хаудум
9
Нухиу
5
33
37
Эдокполор
4-1-3-2
16
Кен
5
Кристенсен
68
Онгуене
8
Вебер
17
Ульмер
4
Камара
24
Сучич
24
Капалдо
13
Зайвальд
20
Адаму
19
Окафор
5
Ндиайе
4
Штраус
4
Штраус
5
Ндиайе
33
14
14
33
20
Тартаротти
27
Бишоф
27
Бишоф
20
Тартаротти
Шешко
14
Кьергор
14
Кьергор
Шешко
24
Капалдо
30
Шешко
30
Шешко
24
Капалдо
Остались в запасе
Альтах
Зальцбург
39
Martin Kobras
ВР
3
Lukas Prokop
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Остались в запасе
39
Martin Kobras
ВР
3
Lukas Prokop
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
22
Amir Abdijanović
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
24
Брайан Око
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
Статистика матча Альтах - Зальцбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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