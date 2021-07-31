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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Альтах
Хартберг - Альтах: обзор матча 31 июля 2021
Хартберг
31.07.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Альтах
81'
Д. Тадич
16'
М. Турнвальд
29'
S. Križman
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Альтах
Желтая карточка
Р. Свете
90'
+5
88'
Замена
С. Айгнер
️️️️
А. Нухиу
ГОЛ! 1:2!
Д. Тадич
Пас отдал
Т. Роттер
81'
79'
Желтая карточка
M. Meilinger
Замена
Т. Роттер
️️️️
Ф. Лукенедер
77'
76'
Замена
L. Prokop
️️️️
D. Nussbaumer
Замена
P. Erhardt
️️️️
D. Stec
74'
73'
Желтая карточка
А. Нухиу
64'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
64'
Замена
M. Meilinger
️️️️
Д. Райтер
64'
Замена
P. Netzer
️️️️
S. Križman
62'
Желтая карточка
Ш. Хаудум
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
P. Sturm
46'
Замена
T. Kofler
️️️️
M. Gollner
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
S. Križman
Пас отдал
Д. Райтер
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Турнвальд
2'
Желтая карточка
Б. Дабанли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
22
David Stec
ЦЗ
28
Юрген Хайль
ЦЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
18
Philipp Sturm
ЦФ
30
Саша Хорват
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Альтах
16
Tino Casali
ВР
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
0
D. Nussbaumer
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Альтах
3
Lukas Prokop
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
3-2-2-3
1
Свете
4
33
Лукенедер
6
Зоннляйтнер
28
Хайль
22
34
Шмербек
23
Кайнц
30
Хорват
18
24
Тадич
4-4-2
16
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
4
Штраус
5
Дабанли
27
Хаудум
0
29
Райтер
16
Шрайнер
12
9
Нухиу
4
27
27
4
33
Лукенедер
31
Роттер
31
Роттер
33
Лукенедер
22
6
6
22
18
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
18
0
3
3
0
9
Нухиу
19
Айгнер
19
Айгнер
9
Нухиу
29
Райтер
11
11
29
Райтер
12
5
5
12
Остались в запасе
Хартберг
Альтах
1
Raphael Sallinger
ВР
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
11
Матия Хорват
ЦФ
Остались в запасе
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Хартберг - Альтах
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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