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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Тироль
Альтах - Тироль: обзор матча 20 мая 2022
Альтах
20.05.2022, пятница, 20:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
2 : 1
Завершен
Тироль
3'
J. Forst (АГ)
53'
Ф. Штраус
73'
Д. Вриони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альтах - Тироль
Замена
Д. Гаудино
️️️️
Ш. Хаудум
86'
Замена
C. Bukta
️️️️
Й. Тартаротти
74'
Замена
P. Netzer
️️️️
Ф. Штраус
74'
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Вриони
Вторая желтая
Б. Нимага
68'
Замена
Д. Райтер
️️️️
К. Моншейн
67'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
Э. Шрайнер
66'
65'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
J. Naschberger
65'
Замена
Ж. Рогель
️️️️
A. Ranacher
65'
Замена
Д. Вриони
️️️️
J. Forst
ГОЛ! 2:0!
Ф. Штраус
53'
Желтая карточка
Ф. Штраус
51'
46'
Замена
Ш. Скрбо
️️️️
Ю. Эртльталер
46'
Замена
В. Мюллер
️️️️
С. Огринец
Желтая карточка
А. Нухиу
33'
23'
Желтая карточка
С. Огринец
Желтая карточка
Б. Нимага
9'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
J. Forst
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
20
Феликс Бахер
ЦЗ
14
Alexander Ranacher
ЦП
7
Юлиус Эртльталер
ЦФ
7
Justin Forst
ЦФ
22
Тим Прица
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
98
Санди Огринец
ЦФ
27
Markus Wallner
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Альтах
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
7
Штефан Скрбо
ЛП
44
Kofi Schulz
ЦП
5
Валентино Мюллер
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
10
Томас Забитцер
ЦФ
9
Джакомо Вриони
ЦФ
3-1-4-2
16
18
Звишенбрюггер
5
Ндиайе
37
Нанизаямо
4
Штраус
16
Шрайнер
27
Хаудум
29
Нимага
20
Тартаротти
9
Нухиу
14
Моншейн
3-1-5
13
6
Бехоунек
26
20
Бахер
14
7
27
98
Огринец
14
22
Прица
16
Шрайнер
37
Эдокполор
37
Эдокполор
16
Шрайнер
14
Моншейн
29
Райтер
29
Райтер
14
Моншейн
27
Хаудум
10
Гаудино
10
Гаудино
27
Хаудум
4
Штраус
5
5
4
Штраус
20
Тартаротти
33
33
20
Тартаротти
7
Эртльталер
7
Скрбо
7
Скрбо
7
Эртльталер
98
Огринец
5
Мюллер
5
Мюллер
98
Огринец
14
21
Рогель
21
Рогель
14
14
10
Забитцер
10
Забитцер
14
7
9
Вриони
9
Вриони
7
Остались в запасе
Альтах
Тироль
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
25
Фердинанд Освальд
ВР
44
Kofi Schulz
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
25
Фердинанд Освальд
ВР
44
Kofi Schulz
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Альтах - Тироль
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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