Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - ЛАСК
Альтах - ЛАСК: обзор матча 24 июля 2021
Альтах
24.07.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 1 тур
0 : 1
Завершен
ЛАСК
35'
Ф. Визингер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - ЛАСК
89'
Замена
Х. Хонг
️️️️
П. Михорль
Желтая карточка
Б. Дабанли
88'
Желтая карточка
D. Nussbaumer
88'
88'
Желтая карточка
Ф. Визингер
Желтая карточка
S. Križman
84'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
L. Prokop
80'
Желтая карточка
Я. Звишенбрюггер
73'
Замена
M. Meilinger
️️️️
P. Netzer
72'
65'
Замена
М. Рагуц
️️️️
А. Шмидт
Замена
C. Bukta
️️️️
Д. Райтер
63'
Замена
Э. Шрайнер
️️️️
Ш. Хаудум
63'
Желтая карточка
P. Netzer
37'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Визингер
21'
Замена
М. Карамоко
️️️️
Х. Балич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
4
Феликс Штраус
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Альтах
0
D. Nussbaumer
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
33
Csaba Bukta
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
9
Марко Рагуц
ЦФ
0
E. Wild
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
4-3-3
16
4
Штраус
18
Звишенбрюггер
34
Турнвальд
5
Дабанли
29
Райтер
27
Хаудум
3
5
12
9
Нухиу
2-4-1-3
30
Шлагер
28
Визингер
15
Марешич
34
Михорль
8
Гргич
36
Реннер
5
Филипович
29
Флеккер
36
Гойгингер
13
Шмидт
18
Балич
3
0
0
3
5
11
11
5
27
Хаудум
16
Шрайнер
16
Шрайнер
27
Хаудум
29
Райтер
33
33
29
Райтер
13
Шмидт
9
Рагуц
9
Рагуц
13
Шмидт
34
Михорль
20
Хонг
20
Хонг
34
Михорль
18
Балич
9
Карамоко
9
Карамоко
18
Балич
Остались в запасе
Альтах
ЛАСК
19
Себастьян Айгнер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
19
Себастьян Айгнер
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Альтах - ЛАСК
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
Новости команд
Все
Альтах
ЛАСК
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Австрийский клуб выиграл первый трофей за 61 год
4 мая
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
2022.06.17 19:55
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
2015.08.28 01:24
1
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+