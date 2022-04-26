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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Альтах
Хартберг - Альтах: обзор матча 26 апреля 2022
Хартберг
26.04.2022, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 7 тур
4 : 0
Завершен
Альтах
62'
Д. Тадич (П)
75'
С. Пейнтсил
77'
О. Айдын
88'
С. Пейнтсил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартберг - Альтах
Желтая карточка
M. Gollner
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
С. Пейнтсил
88'
Желтая карточка
T. Kofler
86'
Замена
J. Lemmerer
️️️️
Д. Тадич
85'
Замена
P. Erhardt
️️️️
О. Айдын
85'
Замена
T. Kofler
️️️️
Т. Кайнц
82'
Замена
Т. Роттер
️️️️
К. Клем
82'
81'
Замена
Й. Тартаротти
️️️️
Б. Нимага
81'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
С. Айгнер
ГОЛ! 3:0!
О. Айдын
Пас отдал
П. Фаркаш
77'
ГОЛ! 2:0!
С. Пейнтсил
Пас отдал
О. Айдын
75'
71'
Замена
А. Нухиу
️️️️
Д. Гаудино
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
Н. Ниман
68'
63'
Замена
L. Prokop
️️️️
Э. Шрайнер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Тадич
62'
61'
Вторая желтая
Ф. Штраус
Желтая карточка
И. Диарра
51'
45'
Желтая карточка
Ф. Штраус
Желтая карточка
О. Айдын
36'
24'
Желтая карточка
Б. Нимага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
14
Кристиан Клем
ЛЗ
4
Manfred Gollner
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
11
Матия Хорват
ОП
28
Юрген Хайль
ЦП
9
Окан Айдын
ЦП
5
Иуба Диарра
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
24
Дарио Тадич
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Альтах
16
Tino Casali
ВР
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
19
Себастьян Айгнер
ОП
29
Доминик Райтер
ЦП
29
Бакари Нимага
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
27
Ноа Бишоф
ЦФ
23
David Bumberger
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
27
Thomas Kofler
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
22
Marcel Schantl
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Альтах
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
20
Йоханнес Тартаротти
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
4-1-2-3
1
Свете
14
Клем
29
Фаркаш
23
Кайнц
4
11
Хорват
28
Хайль
9
Айдын
24
Тадич
7
Ниман
5
Диарра
1-2-4-3
16
18
Звишенбрюггер
4
Штраус
19
Айгнер
29
Нимага
10
Гаудино
16
Шрайнер
29
Райтер
23
27
Бишоф
14
Моншейн
23
Кайнц
27
27
23
Кайнц
14
Клем
31
Роттер
31
Роттер
14
Клем
9
Айдын
6
6
9
Айдын
24
Тадич
19
19
24
Тадич
7
Ниман
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
7
Ниман
29
Нимага
20
Тартаротти
20
Тартаротти
29
Нимага
19
Айгнер
27
Хаудум
27
Хаудум
19
Айгнер
16
Шрайнер
3
3
16
Шрайнер
10
Гаудино
9
Нухиу
9
Нухиу
10
Гаудино
Остались в запасе
Хартберг
Альтах
1
Raphael Sallinger
ВР
22
Marcel Schantl
ЦП
Главный тренер
Клаус Шмидт
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
5
Philipp Netzer
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
22
Marcel Schantl
ЦП
Остались в запасе
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
5
Philipp Netzer
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
Главный тренер
Клаус Шмидт
Статистика матча Хартберг - Альтах
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
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