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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Альтах - Рапид
Альтах - Рапид: обзор матча 15 августа 2021
Альтах
15.08.2021, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
2 : 1
Завершен
Рапид
82'
D. Nussbaumer
90+1'
А. Нухиу (П)
58'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альтах - Рапид
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Нухиу
90'
+1
87'
Желтая карточка
Л. Шустер
ГОЛ! 1:1!
D. Nussbaumer
82'
80'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Фонтас
80'
Замена
К. Аразе
️️️️
Т. Шик
Замена
P. Netzer
️️️️
Ф. Штраус
73'
Замена
С. Айгнер
️️️️
Ш. Хаудум
73'
Замена
M. Meilinger
️️️️
C. Bukta
62'
Замена
Н. Эдокполор
️️️️
S. Križman
62'
Замена
D. Nussbaumer
️️️️
Д. Райтер
62'
58'
ГОЛ! 0:1!
М. Груль
46'
Замена
М. Груль
️️️️
Э. Кара
Желтая карточка
А. Нухиу
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альтах
16
Tino Casali
ВР
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
18
Ян Звишенбрюггер
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ЦЗ
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
33
Csaba Bukta
ЦФ
12
Sandi Križman
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
5
Лион Шустер
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
9
Эркан Кара
ЦФ
6
Кевин Виммер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Альтах
0
D. Nussbaumer
ЦП
3
Lukas Prokop
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
37
Носа Эдокполор
ЦФ
5
Philipp Netzer
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
4-3-3
16
34
Турнвальд
18
Звишенбрюггер
4
Штраус
5
Дабанли
16
Шрайнер
29
Райтер
27
Хаудум
9
Нухиу
12
33
2-5-1-2
30
Штребингер
12
Граймль
28
Хофманн
13
Шик
5
Шустер
11
Фонтас
23
Ауэр
15
Граховац
28
Кнасмюллнер
6
Виммер
9
Кара
29
Райтер
0
0
29
Райтер
27
Хаудум
19
Айгнер
19
Айгнер
27
Хаудум
33
11
11
33
12
37
Эдокполор
37
Эдокполор
12
4
Штраус
5
5
4
Штраус
11
Фонтас
49
Китагава
49
Китагава
11
Фонтас
13
Шик
36
Аразе
36
Аразе
13
Шик
9
Кара
18
Груль
18
Груль
9
Кара
Остались в запасе
Альтах
Рапид
3
Lukas Prokop
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
3
Lukas Prokop
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
8
Benjamin Kanuric
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Альтах - Рапид
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кэшпоинт Арена
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