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Максим Бузникин
Новости
Максим Бузникин - новости
Завершил карьеру
1 марта 1977 (49)
#15 | Нападающий
175 см | 70 кг
Россия
Статистика
Новости
В «Краснодаре» сказали, ищут ли замену Сперцяну
10 июля
В «Краснодаре» сказали, сколько времени пропустит Кордоба из-за травмы
10 июля
8
В «Краснодаре» объяснили, зачем вернули Уткина
29 июня
5
«Ждать осталось недолго»: в «Краснодаре» высказались о возможном уходе Сперцяна
27 июня
8
В «Краснодаре» прокомментировали информацию о предложении «Лидса» по Сперцяну
2025.07.08 10:05
1
В «Краснодаре» объяснили, почему Кордоба не перешел в «Спартак»
2025.07.08 09:33
7
В «Краснодаре» объяснили, за счет чего стали чемпионами
2025.06.27 11:37
3
В «Краснодаре» ответили, сколько еще новичков клуб планирует подписать
2025.06.27 00:48
В «Краснодаре» сделали заявление о будущем Кордобы
2025.06.26 20:33
В «Краснодаре» назвали желаемую сумму за трансфер Сперцяна
2025.06.26 19:19
Бузникин подтвердил, что вошел в тренерский штаб «Краснодара»
2022.03.17 17:19
Глава селекционного отдела «Краснодара» Бузникин вошел в тренерский штаб клуба
2022.03.17 16:00
Бузникин: «Краснодар» постарается навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»
2018.10.08 08:16
3
Бузникин: «Гранквист – большая потеря для «Краснодара». Но незаменимых не бывает»
2018.01.29 01:24
1
Бузникин: «Про Пасторе спросите лучше у Манчини»
2017.12.27 07:52
2
Бузникин: «Смолов впишется в игру «Зенита»
2017.12.27 06:15
7
Бузникин считает, что Смолов впишется в игру «Зенита»
2017.12.25 12:29
15
Бузникин: «Мексиканцы ненамного слабее Португалии, сборной России будет очень тяжело»
2017.06.24 12:59
2
Бузникин: «Каррера ничем не удивляет соперников, а игра «Спартака» достаточно предсказуема»
2017.04.29 17:46
10
Бузникин: «Краснодар» не смотрит на то, помогает он «Спартаку» или нет
2017.04.09 21:44
5
Бузникин считает, что матч «Локомотив» – «Спартак» получится малорезультативным
2017.03.18 15:21
2
Бузникин: «Лоськов заявлен как футболист «Локомотива»? Это будет интересно»
2017.02.24 18:16
3
Бузникин считает, что «Сельта» сильнее, чем «Фенербахче»
2017.02.24 16:36
4
Бузникин: «Для «Краснодара» в Лиге Европы выпал не самый приятный жребий»
2016.12.13 07:53
1
Бузникин назвал еврокубковый сезон «Ростова» чудом
2016.11.25 08:05
5
Бузникин: «Спартак» сыграет с «Амкаром» без Промеса и Зе Луиша. Думаю, матч завершится вничью»
2016.11.16 17:50
5
«Краснодар» хотел подписать Бакку, Итурбе и Промеса
2016.10.17 08:40
6
Бузникин: «Является ли Роналду великим футболистом? Нет»
2016.10.17 07:23
26
Бузникин: «Спартак» был на порядок сильнее «Локомотива»
2016.09.12 00:39
5
Бузникин: «Приятные воспоминания от «Локомотива», но болеть буду за «Краснодар»
2016.08.28 09:22
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