В «Краснодаре» прокомментировали информацию о предложении «Лидса» по Сперцяну

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал информацию об интересе «Лидса» к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.
– Были слухи, что Сперцян близок к переходу в «Лидс». Есть ли преграда этому трансферу?
– Вы понимаете связь этого слуха. Там работает Фарке, который хорошо знает Сперцяна. Естественно, это можно связать с тем, что гипотетически какие‑то консультации проходили. Но на сегодняшний день официальных предложений от клубов нет, давайте подождем.
- Transfermarkt оценивает стоимость Сперцяна в 25 миллионов евро.
- Контракт 25-летнего игрока сборной Армении с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года.
- В минувшем сезоне полузащитник провел за клуб 35 матчей, в которых забил 11 мячей и сделал 7 ассистов.
Источник: «Матч ТВ»