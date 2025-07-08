В «Краснодаре» прокомментировали информацию о предложении «Лидса» по Сперцяну

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал информацию об интересе «Лидса» к полузащитнику Эдуарду Сперцяну.

– Были слухи, что Сперцян близок к переходу в «Лидс». Есть ли преграда этому трансферу?

– Вы понимаете связь этого слуха. Там работает Фарке, который хорошо знает Сперцяна. Естественно, это можно связать с тем, что гипотетически какие‑то консультации проходили. Но на сегодняшний день официальных предложений от клубов нет, давайте подождем.