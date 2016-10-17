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«Краснодар» хотел подписать Бакку, Итурбе и Промеса

17 октября 2016, 08:40
6

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, каких известных футболистов его клуб намеревался приобрести.

«Вы же понимаете, что шорт-листы в современном футболе на самом деле не короткие. А очень даже длинные. Потому «интересоваться футболистом» и «подписать контракт» — разные вещи. Но, раз вы спросили, назову Атема Бен-Арфа. Его сложный характер не пугал, шикарные игровые качества перевешивали.

За Вирджилом ван Дейком пристально наблюдали, когда он играл еще за «Гронинген». Но голландец выбрал «Селтик», а сейчас отлично смотрится в АПЛ, в «Саутгемптоне». Собственно, за Промесом долго следили. Но тогда у нас было много легионеров, до конкретного решения не дошло. Бакка, Итурбе тоже входили в шорт-лист в определенный момент.

Иностранцев тяжело уговорить переехать в Краснодар. У нас отличный город, хорошие условия, президент, который делает для клуба больше, чем все. Но все равно на Краснодар иностранцы смотрят как на провинцию. Для них средний европейский клуб лучше», — сказал Бузникин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Бузникин Максим
Комментарии (6)
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de bruyne
1476683051
Анжи роналду и месси хави хотели... зави даже предложение сделали отказал... реал хотел суареса купить и тд... даже предложение не делала... как в другом клубе свой рейтинг поднят хотят
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Garrincha58
1476685490
а ФФП позволяет покупать таких игроков Краснодару у которого на матчи ходили пять человек это сейчас стали по 7-8 тыс и то не всегда
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sochi-2013
1476685576
Хотели!!! Похоже, что Галицкий решил на ветеранах продержаться, пока молодежь из академии не подтянется. Понять можно, но и сейчас результата хочется. Не вовремя Смолов сломался. Хотя, это никогда не вовремя. Выздоравливайте скорее ребятЫ!
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MEHROJ ЗЕНИТ
1476689879
Им надо в лиге Европы хорошо выступит и заявит о себе может тогда будут соглашаеться играть за Краснодар
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TY13R
1476692270
смотрите чтобы пупок не развязался, а то уже были такие, и ничем хорошим это не закончилось, своих не пробывали восспитывать!!!???
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