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В «Краснодаре» сделали заявление о будущем Кордобы

Сегодня, 20:33

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин ответил, останется ли нападающий Джон Кордоба в клубе.

«Возможен ли уход Кордобы? Конечно, все возможно, потому что клуб в прошлом сезоне добился главной цели.

Все ребята на подъеме. В этом вопросе команда работает в обычном режиме. Пока никто не знает, как все будет дальше.

Джон – лидер нашей команды, ведет партнеров за собой. В этом году у Кордобы будет мотивация, потому что следующим летом пройдет чемпионат мира. Он точно захочет на него попасть», – сказал Бузникин.

  • «Краснодар» впервые в истории выиграл РПЛ.
  • 32-летний Джон Кордоба забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 25 матчах лиги.
  • Колумбиец отличился в том числе в «золотом матче» с «Динамо» (3:0).

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Бузникин Максим Кордоба Джон
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