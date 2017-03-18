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  • Бузникин считает, что матч «Локомотив» – «Спартак» получится малорезультативным

Бузникин считает, что матч «Локомотив» – «Спартак» получится малорезультативным

18 марта 2017, 15:21
2

Бывший форвард «Локомотива» и «Спартака» Максим Бузникин выразил мнение, что зрителям не стоит ждать обилия голов в поединке 20-го тура РФПЛ между железнодорожниками и красно-белыми. Футболист считает, что красно-зеленые могут доставить подопечным Массимо Карреры немало проблем.

– Как «Локомотиву» обыграть «Спартак»?

– В современном футболе шансы есть у всех клубов. «Спартак» подходит к этой встрече в ранге фаворита чемпионской гонки, но, думаю, «Локомотив» сегодня способен попортить нервы красно-белым, потому что «Спартак» достаточно тяжело забивает мячи. Есть проблемы с оборонительными действиями. Тем не менее команда Карреры на ходу, особо не теряет очки. «Локомотив» проиграл последнюю встречу, и им нужны дополнительные эмоции, какие-то слова, чтобы поднять боевой дух. Думаю, что эта встреча будет непростой для «Спартака».

– Что железнодорожники могут противопоставить команде Карреры? Может, Ари станет их главным аргументом?

– Может быть. Наверняка он выйдет на поле. Это свежая кровь команды, и как мы видим, Ари помогает. Тем более отступать дальше железнодорожникам некуда. Они падают, находятся во второй части турнирной таблицы. Но я не решусь сказать, как закончится игра. Наверное, голов много не будет.

Встреча «Локомотив» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Бузникин Максим
Комментарии (2)
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Cosh18
1489840548
Хорошая будет игра!
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Мары
1489840647
Мне тоже думается, что голов в этом матче много не будет. Слишком высока цена поражения в этом матче.
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