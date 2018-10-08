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    Бузникин: «Краснодар» постарается навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»

    Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин назвал решающей для своей команды на данном этапе чемпионата встречу 10-го тура с «Зенитом».

    «Краснодар» подустал, может быть, «Зенит» казался чуть-чуть посвежее. Может, чуть больше сил осталось у питерцев на второй тайм. А так, в принципе, игра была равной. В какие-то моменты она проходила с преимуществом футболистов «Зенита», временами футболисты «Краснодара» перехватывали инициативу. В принципе, игра шла на три результата, но «Зенит» сумел реализовать свои моменты.

    Для «Зенита», как и для «Краснодара», это была ключевая игра на данном этапе сезона. Конечно, она была очень важна. Теперь «Зенит» почувствовал уверенность, но пока еще ничего не решено в этом чемпионате.

    Можно ли считать «Краснодар» претендентом на чемпионство? Хотелось бы в это верить, ведь команда выглядит действительно неплохо, даже хорошо. Постараемся навязать «Зениту» борьбу», – заявил Бузникин.

    Матч 10-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Краснодар» завершился со счетом 2:1. Команда из Санкт-Петербурга с 25 очками занимает первое место в турнирной таблице, южане идут вторыми с 19 очками.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    08.10.2018 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 октября 2018, 12:36

      Уже постарался, еще хошь?

      0
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      Рейтинг: +100912

      zigbert 8 октября 2018, 12:19

      Зенит отнесся к этой встрече более ответственно.

      2
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      Рейтинг: +636

      somn 8 октября 2018, 09:11

      Если честно, то не ожидал от Зенита победы, слишком тяжело ему давались последние игры. Краснодар, напротив был резв и результативен. С победой Зенит!

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