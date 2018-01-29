Бузникин: «Гранквист – большая потеря для «Краснодара». Но незаменимых не бывает»

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал тот факт, что защитник Андреас Гранквист покинет российскую команду по окончании сезона.

Напомним, что шведский футболист летом перейдет в «Хельсингборг».

– Мне нечего сказать по поводу перехода Гранквиста. Раз «Хельсингборг» официально объявил о трансфере, значит, это правда. Могу только констатировать факт, никаких деталей сообщить не могу.

– В текущих реалиях рынка найти замену Андреасу невозможно?

– Это большая потеря для нас. Но мы будем стараться найти ему замену. Гранквист – важный игрок для «Краснодара». Но незаменимых не бывает.