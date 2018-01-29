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  • Бузникин: «Гранквист – большая потеря для «Краснодара». Но незаменимых не бывает»

Бузникин: «Гранквист – большая потеря для «Краснодара». Но незаменимых не бывает»

29 января 2018, 01:24
1

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал тот факт, что защитник Андреас Гранквист покинет российскую команду по окончании сезона.

Напомним, что шведский футболист летом перейдет в «Хельсингборг».

– Мне нечего сказать по поводу перехода Гранквиста. Раз «Хельсингборг» официально объявил о трансфере, значит, это правда. Могу только констатировать факт, никаких деталей сообщить не могу.

– В текущих реалиях рынка найти замену Андреасу невозможно?

– Это большая потеря для нас. Но мы будем стараться найти ему замену. Гранквист – важный игрок для «Краснодара». Но незаменимых не бывает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Бузникин Максим Гранквист Андреас
Комментарии (1)
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1517208366
Это конечно потеря. Незаменимых нет, но дыру придётся латать. Гранквист был всегда на виду.
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