Бузникин считает, что «Сельта» сильнее, чем «Фенербахче»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказал мнение о жеребьевке 1/8 Лиги Европы. Напомним, российскому клубу в соперники досталась «Сельта».

– Не знаю, обязан ли «Краснодар» проходить «Сельту». Команда из Виго – это очень интересный и сильный противник из испанского чемпионата. Правда, они и сами играют, и другим командам позволяет это делать. Однако испанцы точно сильнее «Фенербахче».

– Чем хороша «Сельта»?

– Во-первых, организация игры у них намного лучше, чем у «Фенербахче». Хорошие футболисты в группе атаки и середине поля. Они пропагандируют техничный атакующий футбол, да и в контроле мяча испанцы сильнее турок.

– Три года подряд Лигу Европы выигрывала «Севилья». В 1/8 финала «Сельта» – единственный представитель Испании. По-вашему, не будет ли у них двойной мотивации на «Краснодар»?

– Естественно, они захотят пройти в еврокубках как можно дальше. Никакого снисхождения от испанцев ждать не стоит.

– «Краснодар» способен проходить «Сельту»?

– Судя по последним матчам, команда находится в неплохой форме. Но у нас еще есть время для подготовки к Лиге Европы, поскольку впереди еще встречи в Кубке России и чемпионате. Думаю, у нас хорошие шансы на выход в следующий этап. Надо просто хорошо подготовиться.

– А как оцените шансы «быков» на общий успех в еврокубках?

– Знаете, сейчас 1/8 финала Лиги Европы. Нам предстоит встретиться с «Сельтой», а дальше заглядывать нет смысла.

Напомним, первая встреча пройдет в Испании 9 марта.