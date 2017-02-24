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    Бузникин считает, что «Сельта» сильнее, чем «Фенербахче»

    Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказал мнение о жеребьевке 1/8 Лиги Европы. Напомним, российскому клубу в соперники досталась «Сельта».

    – Не знаю, обязан ли «Краснодар» проходить «Сельту». Команда из Виго – это очень интересный и сильный противник из испанского чемпионата. Правда, они и сами играют, и другим командам позволяет это делать. Однако испанцы точно сильнее «Фенербахче».

    – Чем хороша «Сельта»?

    – Во-первых, организация игры у них намного лучше, чем у «Фенербахче». Хорошие футболисты в группе атаки и середине поля. Они пропагандируют техничный атакующий футбол, да и в контроле мяча испанцы сильнее турок.

    – Три года подряд Лигу Европы выигрывала «Севилья». В 1/8 финала «Сельта» – единственный представитель Испании. По-вашему, не будет ли у них двойной мотивации на «Краснодар»?

    – Естественно, они захотят пройти в еврокубках как можно дальше. Никакого снисхождения от испанцев ждать не стоит.

    – «Краснодар» способен проходить «Сельту»?

    – Судя по последним матчам, команда находится в неплохой форме. Но у нас еще есть время для подготовки к Лиге Европы, поскольку впереди еще встречи в Кубке России и чемпионате. Думаю, у нас хорошие шансы на выход в следующий этап. Надо просто хорошо подготовиться.

    – А как оцените шансы «быков» на общий успех в еврокубках?

    – Знаете, сейчас 1/8 финала Лиги Европы. Нам предстоит встретиться с «Сельтой», а дальше заглядывать нет смысла.

    Напомним, первая встреча пройдет в Испании 9 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2017 16:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +354

      REDAT 24 февраля 2017, 17:11

      «Краснодар» проходил «Реал Сосьедад»,«Вольфсбург», «Лилль» и «Эвертон» и Сельту пройдет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Удачи нашим!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +115

      BRooney 24 февраля 2017, 16:43

      удачи Краснодару!но Сельта соглашусь по крепче турков будет!

      2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov > BRooney 24 февраля 2017, 17:05

      если честно, мне показалось, что Фенеры расслабленно подошли к игру... Такое ощущение, что вышли против слабаков играть.. За это и поплатились. Сельта не сильнее турков, тут будет стоять вопрос настроя у Краснодара

      -1
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      Рейтинг: +115

      BRooney > Max Urbanov 24 февраля 2017, 20:11

      Сельта по факту сильнее,ибо она вышла в 1/8,а турки нет)))и дело не в настрое,а в характере!!!

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