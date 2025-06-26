В «Краснодаре» назвали желаемую сумму за трансфер Сперцяна

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин заявил, что клуб рассчитывает заработать более 15 миллионов евро на продаже Эдуарда Сперцяна.
«Не могу сказать, о каком порядке цифр идет речь. Нам бы хотелось, чтобы это было больше 15 млн евро.
Но насколько российский рынок сейчас интересен, насколько хорошие западные команды готовы инвестировать в российский рынок, мы узнаем, только получив предложение», – сказал Бузникин.
- В прошедшем сезоне Сперцян провел 35 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Р-Спорт»