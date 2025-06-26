В «Краснодаре» назвали желаемую сумму за трансфер Сперцяна

Глава селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин заявил, что клуб рассчитывает заработать более 15 миллионов евро на продаже Эдуарда Сперцяна.

«Не могу сказать, о каком порядке цифр идет речь. Нам бы хотелось, чтобы это было больше 15 млн евро.

Но насколько российский рынок сейчас интересен, насколько хорошие западные команды готовы инвестировать в российский рынок, мы узнаем, только получив предложение», – сказал Бузникин.