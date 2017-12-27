Бузникин: «Про Пасторе спросите лучше у Манчини»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин считает, что есть множество игроков, которые способны усилить любой российский клуб, в том числе – «Зенит». Это же касается и полузащитника «ПСЖ» Хавьера Пасторе, чье имя неоднократно в последнее время связывалось с переходом в клуб из Санкт-Петербурга.

– Есть ли в чемпионате России десятый номер, который мог бы усилить игру «Зенита» или «Краснодара»? Понятно, что речь не о Промесе, который никак не может оказаться в этих клубах.

– Это вы задаете провокационный вопрос, я ведь лицо заинтересованное.

– Если же мы говорим о футболистах ведущих чемпионатов Европы? Например, Пасторе из ПСЖ усилит «Зенит» и сможет связать полузащиту и нападение?

– Есть целая группа футболистов, которые усилят любой российский клуб – фамилии называть не вижу смысла. Я в курсе, кто такой Пасторе. Лучше этот вопрос задавать Манчини, важно его видение и требования к футболисту на определенной позиции.