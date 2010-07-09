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Максим Бузникин - статистика

Завершил карьеру
1 марта 1977 (49)
#15 | Нападающий
175 см | 70 кг
Россия
Статистика Новости
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
18
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Динамо Бр
0 : 1
09.07.2010
Балтика
74' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Балтика
0 : 1
06.07.2010
Шинник
46' - 90'
90'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Балтика
2 : 0
23.06.2010
Сочи
72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Иртыш
2 : 0
15.06.2010
Балтика
1' - 63'
57'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Урал
1 : 0
12.06.2010
Балтика
66' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Балтика
0 : 0
04.06.2010
Волга
82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Балтика
2 : 4
01.06.2010
КАМАЗ
64' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
24.05.2010
Балтика
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Химки
1 : 0
21.05.2010
Балтика
1' - 59'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1 : 0
13.05.2010
Луч
1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Балтика
1 : 2
10.05.2010
СКА-Хабаровск
82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Авангард
1 : 1
02.05.2010
Балтика
60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Салют
1 : 1
29.04.2010
Балтика
82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Балтика
3 : 2
21.04.2010
Ротор
60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Мордовия
1 : 0
13.04.2010
Балтика
60' - 90'
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Балтика
1 : 1
30.03.2010
Краснодар
1' - 63'
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