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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 06 июля 2010
Балтика
06.07.2010, вторник, 19:30
Россия. Первый дивизион, 19 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
16'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
+2
Замена
А. Еркин
️️️️
А. Архипов
Желтая карточка
М. Бузникин
Желтая карточка
В. Тимофеев
Желтая карточка
А. Архипов
Замена
А. Говоров
️️️️
Р. Монарев
Замена
М. Джалович
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
А. Семенов
️️️️
А. Лаврик
Замена
М. Бузникин
️️️️
А. Тринитацкий
Желтая карточка
М. Вьештица
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Архипов
Пас отдал
Р. Монарев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
0
Андрей Лаврик
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Шинник
1
Евгений Городов
ВР
13
Максим Белецкий
ЛЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
28
Роман Григорян
ЦП
6
Вильям
АП
10
Владимир Корытько
ПП
31
Роман Монарев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
Шинник
27
Станислав Хотеев
ВР
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
2
Максим Поворов
ЦЗ
88
Леван Лацузбая
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
20
Андрей Говоров
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
4-4-2
1
Рогачев
2
Кренделев
27
Лебедев
23
Могилевский
13
Тимофеев
6
Резников
28
Мамаев
10
Тринитацкий
0
Лаврик
85
Голубов
17
Завалий
4-3-1-2
1
Городов
33
Сухов
16
Вьештица
21
Катынсус
13
Белецкий
10
Корытько
28
Григорян
20
Войдель
6
Вильям
26
Архипов
31
Монарев
10
Тринитацкий
15
Бузникин
15
Бузникин
10
Тринитацкий
28
Мамаев
0
Джалович
0
Джалович
28
Мамаев
0
Лаврик
13
Семенов
13
Семенов
0
Лаврик
31
Монарев
20
Говоров
20
Говоров
31
Монарев
26
Архипов
33
Еркин
33
Еркин
26
Архипов
Остались в запасе
Балтика
Шинник
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
88
Леван Лацузбая
ЦП
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
Остались в запасе
88
Леван Лацузбая
ЦП
25
Дмитрий Половинчук
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Максим Поворов
ЦЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
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Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Шинник
2 : 0
10.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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