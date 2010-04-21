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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Ротор
Балтика - Ротор: обзор матча 21 апреля 2010
Балтика
21.04.2010, среда, 20:00
Россия. Первый дивизион, 6 тур
3 : 2
Завершен
Ротор
33'
Д. Голубов
40'
Д. Голубов (П)
43'
Д. Голубов
19'
В. Борисов
45+1'
И. Каньенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Ротор
Желтая карточка
Д. Гузь
Вторая желтая
К. Кочубей
Желтая карточка
К. Кочубей
Замена
К. Кочубей
️️️️
С. Шудров
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
С. Резников
Замена
Я. Эрлих
️️️️
И. Каньенда
Замена
В. Смирнов
️️️️
А. Гайдуков
Замена
М. Маркосов
️️️️
В. Борисов
Замена
М. Бузникин
️️️️
И. Завалий
Желтая карточка
И. Шестаков
Замена
Е. Крыштафович
️️️️
Ю. Лебедев
+1
ГОЛ! 3:2!
И. Каньенда
Желтая карточка
В. Магомедов
Желтая карточка
В. Борисов
ГОЛ! 3:1!
Д. Голубов
Пас отдал
В. Магомедов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Голубов
ГОЛ! 1:1!
Д. Голубов
Пас отдал
И. Завалий
Замена
Д. Голубов
️️️️
М. Джалович
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Борисов
Пас отдал
И. Шестаков
Желтая карточка
С. Резников
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Ротор
1
Андрей Чичкин
ВР
2
Илья Ионов
ЦЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
18
Сергей Шудров
ЦП
3
Александр Гайдуков
ЦП
24
Роман Тузовский
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
7
Виктор Борисов
ЦФ
33
Исо Каньенда
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Балтика
22
Дмитрий Изотов
ВР
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
0
Андрей Лаврик
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Ротор
1
Александр Малышев
ВР
82
Василий Чернов
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
23
Владимир Смирнов
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
11
Яков Эрлих
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
3-2-3-1
1
Рогачев
13
Тимофеев
14
Рогочий
23
Могилевский
2
Кренделев
13
Семенов
6
Резников
0
Джалович
13
Магомедов
17
Завалий
4-3-1-2
1
Чичкин
15
Житников
3
Олеников
55
Гузь
2
Ионов
18
Шудров
3
Гайдуков
24
Тузовский
22
Шестаков
33
Каньенда
7
Борисов
27
Лебедев
5
Крыштафович
5
Крыштафович
27
Лебедев
6
Резников
28
Мамаев
28
Мамаев
6
Резников
17
Завалий
15
Бузникин
15
Бузникин
17
Завалий
0
Джалович
85
Голубов
85
Голубов
0
Джалович
33
Каньенда
11
Эрлих
11
Эрлих
33
Каньенда
3
Гайдуков
23
Смирнов
23
Смирнов
3
Гайдуков
18
Шудров
8
Кочубей
8
Кочубей
18
Шудров
7
Борисов
9
Маркосов
9
Маркосов
7
Борисов
Остались в запасе
Балтика
Ротор
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
0
Андрей Лаврик
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
Главный тренер
Иван Лях
82
Василий Чернов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
0
Андрей Лаврик
ЦП
22
Дмитрий Изотов
ВР
Остались в запасе
82
Василий Чернов
ЦЗ
1
Александр Малышев
ВР
34
Олег Алейник
ЛП
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Балтика - Ротор
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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