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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Краснодар
Балтика - Краснодар: обзор матча 30 марта 2010
Балтика
30.03.2010, вторник, 20:00
Россия. Первый дивизион, 2 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
81'
В. Кренделев
50'
Е. Калешин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Краснодар
ГОЛ! 1:1!
В. Кренделев
Замена
М. Багаев
️️️️
А. Олейник
Замена
М. Комков
️️️️
А. Михеев
Замена
И. Завалий
️️️️
М. Бузникин
Замена
В. Магомедов
️️️️
А. Тринитацкий
Замена
И. Кнежевич
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
М. Попов
️️️️
Д. Голубов
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Е. Калешин
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
С. Резников
Желтая карточка
А. Рогочий
17'
Желтая карточка
Д. Дорожкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
11
Андрей Пазин
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
Краснодар
62
Алексей Ботвиньев
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Михаил Комков
ПП
26
Иван Кнежевич
ЦФ
3-2-3-2
27
Правкин
5
Крыштафович
14
Рогочий
23
Могилевский
2
Кренделев
13
Тимофеев
6
Резников
10
Тринитацкий
0
Джалович
85
Голубов
15
Бузникин
3-1-4-2
31
Пчелинцев
13
Марков
4
Бугаев
15
Калешин
11
Пазин
2
Сурнев
25
Деменко
35
Романович
90
Михеев
27
Олейник
13
Дорожкин
10
Тринитацкий
13
Магомедов
13
Магомедов
10
Тринитацкий
6
Резников
28
Мамаев
28
Мамаев
6
Резников
15
Бузникин
17
Завалий
17
Завалий
15
Бузникин
85
Голубов
85
Попов
85
Попов
85
Голубов
13
Дорожкин
26
Кнежевич
26
Кнежевич
13
Дорожкин
27
Олейник
71
Багаев
71
Багаев
27
Олейник
90
Михеев
10
Комков
10
Комков
90
Михеев
Остались в запасе
Балтика
Краснодар
1
Алексей Рогачев
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
Главный тренер
Иван Лях
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Алексей Рогачев
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Балтика - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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