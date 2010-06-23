Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Динамо
Балтика - Сочи: обзор матча 23 июня 2010
Балтика
23.06.2010, среда, 19:30
Россия. Первый дивизион, 17 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
18'
Д. Голубов
44'
Ю. Мамаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Сочи
Замена
С. Резников
️️️️
В. Кренделев
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Гонежуков
Замена
В. Магомедов
️️️️
Д. Голубов
Замена
А. Тринитацкий
️️️️
А. Лаврик
Пенальти не реализован!
А. Гонежуков
Замена
М. Бузникин
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
Д. Епифанов
️️️️
М. Алфимов
Замена
Н. Колесников
️️️️
М. Рогов
ГОЛ! 2:0!
Ю. Мамаев
Пас отдал
А. Лаврик
ГОЛ! 1:0!
Д. Голубов
Пас отдал
И. Завалий
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
0
Марко Джалович
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Андрей Лаврик
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
10
Михаил Козлов
ОП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
16
Андрей Гарбузов
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
77
Максим Андреев
АП
21
Александр Курнаев
ПП
13
Семен Мельников
ЦФ
3-2-3-2
1
Рогачев
13
Тимофеев
85
Попов
23
Могилевский
2
Кренделев
27
Лебедев
0
Джалович
28
Мамаев
0
Лаврик
85
Голубов
17
Завалий
3-3-2-2
16
Алфимов
3
Сурков
2
Сыропятов
81
Зимулька
2
Давыдов
10
Козлов
55
Лобов
78
Кантонистов
31
Рогов
20
Гонежуков
27
Рогачев
0
Лаврик
10
Тринитацкий
10
Тринитацкий
0
Лаврик
85
Голубов
13
Магомедов
13
Магомедов
85
Голубов
28
Мамаев
15
Бузникин
15
Бузникин
28
Мамаев
2
Кренделев
6
Резников
6
Резников
2
Кренделев
20
Гонежуков
77
Андреев
77
Андреев
20
Гонежуков
31
Рогов
23
Колесников
23
Колесников
31
Рогов
16
Алфимов
30
Епифанов
30
Епифанов
16
Алфимов
Остались в запасе
Балтика
Сочи
27
Сергей Правкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
Главный тренер
Леонид Ткаченко
16
Андрей Гарбузов
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
21
Александр Курнаев
ПП
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Остались в запасе
27
Сергей Правкин
ВР
14
Антон Рогочий
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
Остались в запасе
16
Андрей Гарбузов
ЦП
13
Семен Мельников
ЦФ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
21
Александр Курнаев
ПП
Главный тренер
Леонид Ткаченко
Главный тренер
Эдуард Малофеев
Статистика матча Балтика - Сочи
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Сочи
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Первая лига. «Енисей» Тихонова сенсационно победил в манеже «Сочи» (3:0)
8 ноября
2
«Сочи» – «Урал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Урала» на победу в матче 16-го тура
31 октября
Раскрыт 2-й кандидат на пост главного тренера «Рубина»
25 октября
1
«Текстильщик» – «Сочи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+