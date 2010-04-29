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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Салют - Балтика
Салют - Балтика: обзор матча 29 апреля 2010
Салют
29.04.2010, четверг, 18:30
Россия. Первый дивизион, 7 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
44'
В. Лешонок
53'
А. Семенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Салют - Балтика
+3
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
В. Кренделев
Замена
И. Завалий
️️️️
Д. Голубов
Замена
Д. Клопков
️️️️
М. Ромащенко
Замена
М. Бузникин
️️️️
М. Джалович
Замена
В. Левшин
️️️️
В. Лешонок
Замена
Д. Ткачук
️️️️
В. Булыга
Замена
А. Бажев
️️️️
Ю. Роденков
ГОЛ! 1:1!
А. Семенов
Пас отдал
В. Тимофеев
ГОЛ! 1:0!
В. Лешонок
Замена
С. Резников
️️️️
В. Магомедов
Желтая карточка
М. Джалович
Желтая карточка
В. Булыга
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салют
31
Александр Беленов
ВР
17
Вадим Старков
ЛЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
25
Иван Жирный
ПЗ
10
Виталий Булыга
ЛП
9
Владимир Лешонок
ЛП
7
Максим Шевченко
ЦП
22
Максим Ромащенко
ЦП
21
Валерий Коробкин
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Салют
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Владимир Левшин
ЛВ
44
Денис Клопков
ЦП
9
Амир Бажев
ЦФ
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
15
Максим Бузникин
ЦФ
3-5-1-1
31
Беленов
17
Старков
66
Танасиевич
25
Жирный
9
Лешонок
22
Ромащенко
21
Коробкин
25
Шипицин
10
Булыга
7
Шевченко
93
Роденков
3-2-3-1
1
Рогачев
5
Крыштафович
23
Могилевский
14
Рогочий
13
Семенов
2
Кренделев
13
Магомедов
10
Тринитацкий
0
Джалович
85
Голубов
22
Ромащенко
44
Клопков
44
Клопков
22
Ромащенко
10
Булыга
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Булыга
9
Лешонок
32
Левшин
32
Левшин
9
Лешонок
93
Роденков
9
Бажев
9
Бажев
93
Роденков
85
Голубов
17
Завалий
17
Завалий
85
Голубов
13
Магомедов
6
Резников
6
Резников
13
Магомедов
2
Кренделев
28
Мамаев
28
Мамаев
2
Кренделев
0
Джалович
15
Бузникин
15
Бузникин
0
Джалович
Остались в запасе
Салют
Балтика
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Иван Лях
Остались в запасе
16
Сергей Котов
ВР
41
Александр Горин
ЛЗ
20
Игнас Дедура
ЦЗ
Остались в запасе
27
Сергей Правкин
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Салют - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Салют
3 : 0
17.10.2026
Арсенал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
03.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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