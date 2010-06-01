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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - КАМАЗ
Балтика - КАМАЗ: обзор матча 01 июня 2010
Балтика
01.06.2010, вторник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 13 тур
2 : 4
Завершен
КАМАЗ
36'
Д. Голубов (П)
85'
А. Семенов
25'
С. Гогниев
59'
С. Сердюков
65'
С. Гогниев
90+2'
А. Делькин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - КАМАЗ
+2
ГОЛ! 2:4!
А. Делькин
Желтая карточка
М. Пименов
ГОЛ! 2:3!
А. Семенов
Желтая карточка
С. Гогниев
Замена
А. Делькин
️️️️
С. Сердюков
Замена
С. Резников
️️️️
И. Завалий
Замена
А. Шляпкин
️️️️
И. Коронов
Замена
С. Настусенко
️️️️
Р. Славнов
ГОЛ! 1:3!
С. Гогниев
Пас отдал
М. Пименов
Замена
М. Бузникин
️️️️
Ю. Мамаев
ГОЛ! 1:2!
С. Сердюков
Пас отдал
И. Ганиев
Замена
М. Пименов
️️️️
С. Лебамба
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Голубов
ГОЛ! 0:1!
С. Гогниев
Пас отдал
И. Ганиев
17'
Желтая карточка
И. Коронов
Желтая карточка
М. Попов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
33
Андрей Перов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
4
Роман Славнов
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
29
Сергей Сердюков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
0
Андрей Лаврик
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
6
Станислав Резников
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
КАМАЗ
35
Давид Залеев
ВР
77
Семен Настусенко
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
33
Александр Кренделев
ЦП
14
Михаил Пименов
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
3-2-3-2
1
Рогачев
13
Семенов
85
Попов
5
Крыштафович
2
Кренделев
13
Тимофеев
10
Тринитацкий
28
Мамаев
0
Джалович
85
Голубов
17
Завалий
3-2-3-2
98
Абакумов
27
Лебамба
13
Хисамов
75
Ложкин
34
Козлов
88
Ганиев
4
Славнов
33
Перов
14
Коронов
29
Сердюков
2
Гогниев
28
Мамаев
15
Бузникин
15
Бузникин
28
Мамаев
17
Завалий
6
Резников
6
Резников
17
Завалий
4
Славнов
77
Настусенко
77
Настусенко
4
Славнов
14
Коронов
13
Шляпкин
13
Шляпкин
14
Коронов
27
Лебамба
14
Пименов
14
Пименов
27
Лебамба
29
Сердюков
90
Делькин
90
Делькин
29
Сердюков
Остались в запасе
Балтика
КАМАЗ
0
Андрей Лаврик
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Иван Лях
35
Давид Залеев
ВР
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
0
Андрей Лаврик
ЦП
13
Валиабдула Магомедов
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Остались в запасе
35
Давид Залеев
ВР
33
Александр Кренделев
ЦП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Балтика - КАМАЗ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Балтика
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