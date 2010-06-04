Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Волга
Балтика - Волга: обзор матча 04 июня 2010
Балтика
04.06.2010, пятница, 20:00
Россия. Первый дивизион, 14 тур
0 : 0
Завершен
Волга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Волга
Замена
Ю. Мамаев
️️️️
С. Резников
+1
Замена
М. Бузникин
️️️️
А. Семенов
Замена
️️️️
С. Турсунов
Замена
️️️️
И. Завалий
Замена
️️️️
О. Трифонов
Замена
️️️️
М. Попов
Желтая карточка
А. Рогочий
14'
12'
Желтая карточка
А. Засеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
27
Сергей Правкин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
13
Алексей Семенов
ПЗ
6
Станислав Резников
ЦП
0
Марко Джалович
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
Главный тренер
Иван Лях
Волга
1
Антон Коченков
ВР
2
Алли Ндри
ЛЗ
5
Антон Власов
ЦЗ
32
Олег Трифонов
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
14
Максим Семакин
ЦП
58
Сергей Рашевский
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
28
Юрий Мамаев
ЦП
0
Андрей Лаврик
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
15
Максим Бузникин
ЦФ
3-2-2-2
27
Правкин
27
Лебедев
2
Кренделев
14
Рогочий
85
Попов
13
Семенов
6
Резников
0
Джалович
85
Голубов
17
Завалий
3-2-2-1-1
1
Коченков
32
Трифонов
25
Буйволов
2
Засеев
5
Власов
2
Ндри
14
Семакин
58
Рашевский
17
Турсунов
20
Марцваладзе
6
Резников
28
Мамаев
28
Мамаев
6
Резников
13
Семенов
15
Бузникин
15
Бузникин
13
Семенов
Остались в запасе
Балтика
Волга
0
Андрей Лаврик
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Остались в запасе
0
Андрей Лаврик
ЦП
10
Алексей Тринитацкий
ЦП
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Иван Лях
Статистика матча Балтика - Волга
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика
Волга
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
Вчера, 15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
9 ноября
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+