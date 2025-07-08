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  • В «Краснодаре» объяснили, почему Кордоба не перешел в «Спартак»

В «Краснодаре» объяснили, почему Кордоба не перешел в «Спартак»

8 июля, 09:33
8

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, почему не состолся трансфер нападающего Джона Кордобы в «Спартак».

– Почему не состоялся трансфер Кордобы в «Спартак» в сентябре прошлого года?

– Интерес был. Писали и про «Спартак», и про «Зенит». Кордоба был востребован на рынке. У Джона оставалось не так много до окончания контракта, поэтому к нему проявляли интерес. В тот момент мы провели переговоры и договорились, что он остается.

Мне кажется, что Джон решил, что менять «Краснодар» на «Спартак» в данной ситуации нет смысла. Он изъявил желание остаться в «Краснодаре».

  • РФС признал 32-летнего Кордобу лучшим игроком России в минувшем сезоне.
  • Колумбиец в сезоне-2024/25 провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов, отдал 7 передач.
  • «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Бузникин Максим Кордоба Джон
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Комментарии (8)
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R_a_i_n
1751956614
Да не, просто Кордоба вдруг решил что он Ибрагимович и заломил личку примерно такую-же)
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FWSPM
1751960748
правильно сделал что не перешел с проблемами спартака один игрок погоды не сделает а для краснодара это полкоманды в результате общими усилиями нагнули зинку на столетие
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Taps
1751961029
Лучше бы на родину уехал ...
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Cleaner
1751961902
Краснодар - сильный клуб. Зачем Кордобе переходить в гораздо более слабый Спартак? И Кордоба не хочет, чтобы над ним ВСЕ РЖАЛИ! Переход в Спартак - это конец карьеры любого игрока.
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Прокс
1751964842
Во второсортный антинародный клуб переходить и занимать 8-12 места занимать,столько СранТаку не заплатить,а судьям кто платить будет,они тоже есть хотят так и до 4 места подниматься будут!
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Константин-Шапкин-google
1751976005
Кому что нравится. Тёплый климат, хорошая зарплата. Что ещё нужно человеку чтобы встретить старость!
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