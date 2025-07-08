В «Краснодаре» объяснили, почему Кордоба не перешел в «Спартак»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, почему не состолся трансфер нападающего Джона Кордобы в «Спартак».

– Почему не состоялся трансфер Кордобы в «Спартак» в сентябре прошлого года?

– Интерес был. Писали и про «Спартак», и про «Зенит». Кордоба был востребован на рынке. У Джона оставалось не так много до окончания контракта, поэтому к нему проявляли интерес. В тот момент мы провели переговоры и договорились, что он остается.

Мне кажется, что Джон решил, что менять «Краснодар» на «Спартак» в данной ситуации нет смысла. Он изъявил желание остаться в «Краснодаре».