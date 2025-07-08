В «Краснодаре» объяснили, почему Кордоба не перешел в «Спартак»

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, почему не состолся трансфер нападающего Джона Кордобы в «Спартак».
– Почему не состоялся трансфер Кордобы в «Спартак» в сентябре прошлого года?
– Интерес был. Писали и про «Спартак», и про «Зенит». Кордоба был востребован на рынке. У Джона оставалось не так много до окончания контракта, поэтому к нему проявляли интерес. В тот момент мы провели переговоры и договорились, что он остается.
Мне кажется, что Джон решил, что менять «Краснодар» на «Спартак» в данной ситуации нет смысла. Он изъявил желание остаться в «Краснодаре».
- РФС признал 32-летнего Кордобу лучшим игроком России в минувшем сезоне.
- Колумбиец в сезоне-2024/25 провел за клуб 30 матчей, забил 13 голов, отдал 7 передач.
- «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.
Источник: «Матч ТВ»