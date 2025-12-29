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Эйден МакГиди
Новости
Эйден МакГиди - новости
Завершил карьеру
4 апреля 1986 (40), Пейсли
#46 | Нападающий
180 см | 73 кг
Ирландия | Шотландия
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Новости
Трансферы
Публикации
МакГиди оценил возможное назначение Карседо в «Спартак»
2025.12.29 15:50
2
Дзюба пожаловался, что Эмери не написал ему после увольнения из «Спартака»
2025.04.03 22:40
2
МакГиди вспомнил выезд в Махачкалу: «Словно заброшенный город: полуразрушенные здания, автоматчики, ужасная еда»
2024.12.12 22:53
13
МакГиди: «У Дзюбы с Эмери были стычки»
2024.12.12 16:35
2
МакГиди: «В первый сезон в «Спартаке» меня пытался купить «Зенит»
2024.12.12 14:17
1
МакГиди – о методах Карпина в «Спартаке»: «После серии поражений привел на базу вооруженных бритоголовых ультрас»
2024.12.12 00:00
1
МакГиди в подробностях рассказал, как давал взятку московскому гаишнику: «Наверное, для России это норма»
2024.12.11 21:20
1
МакГиди: «Это’О зарабатывал в «Анжи» 20 миллионов в год, а на подписание контракта получил от Керимова Bugatti»
2024.12.11 19:09
2
Челоянц прокомментировал слова МакГиди, что он приносил премиальные «Спартаку» в сумке наличными
2024.12.11 18:12
2
МакГиди – об охране Федуна: «6-7 камуфлированных людей с автоматами»
2024.12.11 17:14
5
МакГиди рассказал, как в «Спартаке» выдавали премиальные: «Челоянц бросил набитую деньгами сумку, Комбаровы начали делить»
2024.12.11 15:21
3
МакГиди – о «Спартаке» Карпина: «В раздевалке было пиво, сигареты, снюс»
2024.12.10 19:49
5
Экс-спартаковец МакГиди завершил карьеру
2024.10.17 17:34
1
Яковлев назвал экс-игрока «Спартака», который выпивал бутылку виски за пять минут: «Для него это как вода»
2024.10.11 13:44
9
МакГиди: «До сих пор читаю книги и смотрю фильмы о России и Путине»
2022.02.23 19:57
3
Видео
«Крутейшие, истинно британские мячи». «Спартак» в день рождения МакГиди сделал нарезку его голов за команду
2021.04.04 17:39
2
Видео
«Спартак» поздравил МакГиди с трофеем в «Сандерленде»
2021.03.15 18:57
7
Экс-спартаковец МакГиди сделал ассистентский покер в матче с «Донкастером»
2021.02.13 21:49
1
МакГиди перешел в «Чарльтон»
2020.01.31 10:35
Бывший спортдиректор «Спартака: «Мне звонил помощник Спаллетти: «Просто назовите цену на Макгиди»
2019.08.13 18:19
3
МакГиди: «У «Спартака» не должно возникнуть каких-то проблем с «Рейнджерс»
2018.11.06 18:54
7
МакГиди: «Карпин временами раздражал меня»
2018.03.12 09:52
22
МакГиди: «Выучить русский язык оказалось не так тяжело, как я думал»
2018.03.12 07:44
7
МакГиди: «Селтик» может пройти «Зенит»
2018.02.15 15:31
4
МакГиди: «В «Спартаке» все курят. Даже футболисты»
2017.08.04 21:06
20
Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди стал игроком «Сандерленда»
2017.07.13 23:20
1
Фото
Бывший полузащитник «Спартака» Макгиди стал лучшим игроком февраля в Чемпионшипе
2017.03.12 09:00
2
Видео
Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди забил гол из-за пределов штрафной в матче Чемпионшипа
2017.02.25 21:48
1
Видео
Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди показал фирменный разворот в матче Чемпионшипа
2017.02.15 16:43
7
МакГиди заявил, что может уйти из «Эвертона» по завершении сезона
2017.02.14 21:11
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