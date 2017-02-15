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    Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди показал фирменный разворот в матче Чемпионшипа

    Хавбек «Престон Норт Энд» Эйден Макгиди во встрече 32-го тура Чемпионшипа с «Бирмингем Сити» (2:1) продемонстрировал фирменное движение с разворотом на 45 градусов. Во время атаки своей команды ирландец обыграл троих оппонентов, пересекая центр поля.

    В эпизоде с первым голом в матче 30-летний полузащитник ассистировал партнеру Каллуму Робинсону.

    На данный момент «Престон» занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

    Макгиди выступал за московский «Спартак» с 2010-го по 2013-й год.

    Источник: Twitter

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    15.02.2017 16:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +120

      agil 18 февраля 2017, 17:18

      куда тебя занесло....

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 15 февраля 2017, 19:41

      Это не его фирменный финт, это финт Зидана, финт Макгиди посложнее

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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > olic29ivica 15 февраля 2017, 19:41

      У Макгиди подругому и более зрелищней

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 15 февраля 2017, 19:14

      Молодец

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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 февраля 2017, 17:05

      Да я помню как он накручивал всю оборону один, своим дриблингом ))) Талантище

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      Рейтинг: +284

      Kano 15 февраля 2017, 17:02

      Большой талант который не раскрылся.

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