Экс-полузащитник «Спартака» МакГиди показал фирменный разворот в матче Чемпионшипа

Хавбек «Престон Норт Энд» Эйден Макгиди во встрече 32-го тура Чемпионшипа с «Бирмингем Сити» (2:1) продемонстрировал фирменное движение с разворотом на 45 градусов. Во время атаки своей команды ирландец обыграл троих оппонентов, пересекая центр поля.

В эпизоде с первым голом в матче 30-летний полузащитник ассистировал партнеру Каллуму Робинсону.

На данный момент «Престон» занимает десятое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

Макгиди выступал за московский «Спартак» с 2010-го по 2013-й год.