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    «Крутейшие, истинно британские мячи». «Спартак» в день рождения МакГиди сделал нарезку его голов за команду

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди празднует 35-летие. Москвичи поздравили игрока нарезкой его голов за клуб. Видео доступно ниже.

    «Крутейшие, истинно британские забитые мячи. Какой ваш самый любимый гол сегодняшнего именинника?» – написал «Спартак».

    • МакГиди играл в России с 2010 по 2013 год.
    • Со «Спартаком» он брал серебро РПЛ.
    • Сейчас он выступает за английский «Сандерленд».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7319

      piligrim1986 43 минуты назад

      поздравлямбы, круто зажигал

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