«Крутейшие, истинно британские мячи». «Спартак» в день рождения МакГиди сделал нарезку его голов за команду

поздравлямбы, круто зажигал
Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди празднует 35-летие. Москвичи поздравили игрока нарезкой его голов за клуб. Видео доступно ниже.
«Крутейшие, истинно британские забитые мячи. Какой ваш самый любимый гол сегодняшнего именинника?» – написал «Спартак».
- МакГиди играл в России с 2010 по 2013 год.
- Со «Спартаком» он брал серебро РПЛ.
- Сейчас он выступает за английский «Сандерленд».
Крутейшие, истинно британские забитые мячиКакой ваш самый любимый гол сегодняшнего именинника? pic.twitter.com/La9J32ye5g— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 4, 2021