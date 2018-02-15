МакГиди: «Селтик» может пройти «Зенит»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Селтика» Эйден МакГиди , поделился ожиданиями от матча 1/16 Лиги Европы против «Зенита».

«Когда я играл в России, «Зенит» был топовой командой. «Спартак», ЦСКА и «Зенит» всегда боролись за титул. Мне всегда хотелось побеждать «Зенит», потому что они выигрывали РФПЛ несколько раз.

Сейчас их команда отличается от той, что была во времена моего выступления за «Спартак». Против «Зенита» всегда тяжело играть на выезде, особенно в это время года.

Я не думаю, что те, кто считает, что «Селтик» не пройдет «Зенит», хорошо знают российский клуб. У них много денег и хороший тренер и команда, но то же можно сказать и «Селтике». «Селтик» хорошо играет под руководством Брендана Роджерса и может пройти «Зенит». », — сказал Макгиди.

Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет сегодня в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.