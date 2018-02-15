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МакГиди: «Селтик» может пройти «Зенит»

15 февраля 2018, 15:31
4

Бывший полузащитник «Спартака» и «Селтика» Эйден МакГиди , поделился ожиданиями от матча 1/16 Лиги Европы против «Зенита».

«Когда я играл в России, «Зенит» был топовой командой. «Спартак», ЦСКА и «Зенит» всегда боролись за титул. Мне всегда хотелось побеждать «Зенит», потому что они выигрывали РФПЛ несколько раз.

Сейчас их команда отличается от той, что была во времена моего выступления за «Спартак». Против «Зенита» всегда тяжело играть на выезде, особенно в это время года.

Я не думаю, что те, кто считает, что «Селтик» не пройдет «Зенит», хорошо знают российский клуб. У них много денег и хороший тренер и команда, но то же можно сказать и «Селтике». «Селтик» хорошо играет под руководством Брендана Роджерса и может пройти «Зенит». », — сказал Макгиди.

Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет сегодня в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.

Источник: ФК «Селтик»
Лига Европы Селтик Зенит МакГиди Эйден
Комментарии (4)
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turist82
1518699409
Вот по кому я точно скучаю )) До сих пор помню как никто в нашей лиге не мог с ним справиться на фланге. Сумасшедшая скорость и дриблинг. А как Денисов проиграв в матче против Спартака все(!!!) единоборства с Макгиди - психанул и полез в драку на Карпина...красота )
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IVAN53
1518699840
сейчас бы одного Макгиди слева ,второго справа вот был бы футбол))
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Zeff
1518701240
Пройдёт, не пройдёт? Не пройдёт!
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vladimir-7
1518703674
Зенит выиграет две игры и пройдёт дальше, даже нет сомнений.
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