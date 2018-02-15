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    МакГиди: «Селтик» может пройти «Зенит»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Селтика» Эйден МакГиди , поделился ожиданиями от матча 1/16 Лиги Европы против «Зенита».

    «Когда я играл в России, «Зенит» был топовой командой. «Спартак», ЦСКА и «Зенит» всегда боролись за титул. Мне всегда хотелось побеждать «Зенит», потому что они выигрывали РФПЛ несколько раз.

    Сейчас их команда отличается от той, что была во времена моего выступления за «Спартак». Против «Зенита» всегда тяжело играть на выезде, особенно в это время года.

    Я не думаю, что те, кто считает, что «Селтик» не пройдет «Зенит», хорошо знают российский клуб. У них много денег и хороший тренер и команда, но то же можно сказать и «Селтике». «Селтик» хорошо играет под руководством Брендана Роджерса и может пройти «Зенит». », — сказал Макгиди.

    Матч «Селтик» – «Зенит» пройдет сегодня в Шотландии. Начало встречи в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ФК «Селтик»

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    15.02.2018 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 февраля 2018, 17:07

      Зенит выиграет две игры и пройдёт дальше, даже нет сомнений.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 15 февраля 2018, 16:27

      Пройдёт, не пройдёт? Не пройдёт!

      1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 15 февраля 2018, 16:04

      сейчас бы одного Макгиди слева ,второго справа вот был бы футбол))

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 15 февраля 2018, 15:56

      Вот по кому я точно скучаю )) До сих пор помню как никто в нашей лиге не мог с ним справиться на фланге. Сумасшедшая скорость и дриблинг. А как Денисов проиграв в матче против Спартака все(!!!) единоборства с Макгиди - психанул и полез в драку на Карпина...красота )

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