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МакГиди: «Карпин временами раздражал меня»

12 марта 2018, 09:52
22

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди рассказал о своих впечатлениях от работы в составе красно-белых под управлением Валерия Карпина. По словам футболиста, тот является ярким представителем старой тренерской школы.

«Тренер Валерий Карпин был старой школы. Он запирал нас на тренировочной базе на неделю перед матчами и временами раздражал меня, так как он все время нас запугивал. Если мы проигрывали местное дерби ЦСКА, он запирал нас еще на неделю после матча.

Но в итоге Москва мне понравилась. Это был отличный жизненный опыт. Вдобавок я знал, что многие в Шотландии думали, будто я продержусь там всего шесть месяцев и вернусь с поджатым хвостом. Наверное, поэтому я оставался в России так долго.

Когда я играл в России, Трапаттони всегда вызывал меня в сборную. Видимо, я ему нравился, хотя сомневаюсь, что он видел много моих матчей за «Спартак». В Европе российский футбол смотрят не так часто», – рассказал ирландец.

Напомним, что МакГиди выступал в составе красно-белых с 2010 по 2013 год.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак МакГиди Эйден Карпин Валерий
Комментарии (22)
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shinnik
1520837725
В.Г.кроме раздражения или восхищения других эмоций вызвать не может..
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Татарин за ЦСКА
1520837781
Карпин и так с передачи по Матч ТВ до сих пор многих бесит своим высокомерием!!!
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insider_retro
1520839996
У каждого свой подход! Различные начальники, руководители и тренеры, совсем не должны всем нравится и снится во сне... Создать рабочую атмосферу, добиваться поставленных целей - иногда этого достаточно! А совместные барбекю и командные походы в цирк не всегда дают положительный результат...
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OfaZavr
1520841763
Карпин конечно не подарок, но стиль и методы тренера нужно уважать они у каждого свои. ему бы у Газзаева потренироваться тогда бы понял что методы Карпина не самые раздражающие))
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maygli
1520842572
Хороший игрок, своеобразная техника, интересно было за ним наблюдать, щас такого у Спартака нет.
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Хакасия
1520844069
Интересно, а чем тренер мог запугивать, ремнём или бабой Ягой?
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CSKA471
1520845554
Качественный был вингер, отличная техника, из минусов - строптивый ирландский характер
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acer2003
1520849378
Валерий был классным футболистом,как у тренера у него всё впереди !!!
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zigbert
1520857503
У МакГиди самобытный дриблинг,но потом мне кажется его раскусили.
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Spartak 777
1520891579
Судя по результатам , вам либо контрабанду проносили , либо побеги из Шоушенка совершались )))
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