МакГиди: «Карпин временами раздражал меня»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди рассказал о своих впечатлениях от работы в составе красно-белых под управлением Валерия Карпина. По словам футболиста, тот является ярким представителем старой тренерской школы.

«Тренер Валерий Карпин был старой школы. Он запирал нас на тренировочной базе на неделю перед матчами и временами раздражал меня, так как он все время нас запугивал. Если мы проигрывали местное дерби ЦСКА, он запирал нас еще на неделю после матча.

Но в итоге Москва мне понравилась. Это был отличный жизненный опыт. Вдобавок я знал, что многие в Шотландии думали, будто я продержусь там всего шесть месяцев и вернусь с поджатым хвостом. Наверное, поэтому я оставался в России так долго.

Когда я играл в России, Трапаттони всегда вызывал меня в сборную. Видимо, я ему нравился, хотя сомневаюсь, что он видел много моих матчей за «Спартак». В Европе российский футбол смотрят не так часто», – рассказал ирландец.

Напомним, что МакГиди выступал в составе красно-белых с 2010 по 2013 год.