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    МакГиди: «Карпин временами раздражал меня»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди рассказал о своих впечатлениях от работы в составе красно-белых под управлением Валерия Карпина. По словам футболиста, тот является ярким представителем старой тренерской школы.

    «Тренер Валерий Карпин был старой школы. Он запирал нас на тренировочной базе на неделю перед матчами и временами раздражал меня, так как он все время нас запугивал. Если мы проигрывали местное дерби ЦСКА, он запирал нас еще на неделю после матча.

    Но в итоге Москва мне понравилась. Это был отличный жизненный опыт. Вдобавок я знал, что многие в Шотландии думали, будто я продержусь там всего шесть месяцев и вернусь с поджатым хвостом. Наверное, поэтому я оставался в России так долго.

    Когда я играл в России, Трапаттони всегда вызывал меня в сборную. Видимо, я ему нравился, хотя сомневаюсь, что он видел много моих матчей за «Спартак». В Европе российский футбол смотрят не так часто», – рассказал ирландец.

    Напомним, что МакГиди выступал в составе красно-белых с 2010 по 2013 год.

    Источник: Sport24

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    12.03.2018 09:52
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 13 марта 2018, 00:52

      Судя по результатам , вам либо контрабанду проносили , либо побеги из Шоушенка совершались )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:25

      У МакГиди самобытный дриблинг,но потом мне кажется его раскусили.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 марта 2018, 13:09

      Валерий был классным футболистом,как у тренера у него всё впереди !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 12 марта 2018, 12:05

      Качественный был вингер, отличная техника, из минусов - строптивый ирландский характер

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 12 марта 2018, 11:41

      Интересно, а чем тренер мог запугивать, ремнём или бабой Ягой?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 12 марта 2018, 11:16

      Хороший игрок, своеобразная техника, интересно было за ним наблюдать, щас такого у Спартака нет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 11:02

      Карпин конечно не подарок, но стиль и методы тренера нужно уважать они у каждого свои. ему бы у Газзаева потренироваться тогда бы понял что методы Карпина не самые раздражающие))

      9
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 марта 2018, 10:33

      У каждого свой подход!
      Различные начальники, руководители и тренеры, совсем не должны всем нравится и снится во сне...
      Создать рабочую атмосферу, добиваться поставленных целей - иногда этого достаточно!
      А совместные барбекю и командные походы в цирк не всегда дают положительный результат...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:56

      Карпин и так с передачи по Матч ТВ до сих пор многих бесит своим высокомерием!!!

      -2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 10:06

      Как и Гинер с Бабаевым.

      5
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dimon 007 12 марта 2018, 10:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну это лишь твоё мнение,а мнение девушек я мало принимаю)))

      -5
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 10:17

      Вот поэтому ты такой дебил.., говорила тебе мама шапку одевай и не дрочи...., а ты её не слушал, вот таким и стал чудным... и голову и яйки отморозил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dimon 007 12 марта 2018, 10:18

      Логика у тебя прикольная))))А 007 это сантиметры твоей недоколбаски????))))смешная ты и жизнь наверно тоже смешная и некчёмная у тебя))))

      0
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      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 10:22

      Мне не интересно мнение человека который не разу не был на матче команды за которую якобы болеет...

      сиди даун за компом и рассуждай.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 11:50

      Зачем вы друг друга оскорбляете?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dimon 007 12 марта 2018, 11:51

      167 матчей на стадионе провёл!!!ты вообще о чём можешь говорить,блевотина???

      0
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > directorpg 12 марта 2018, 11:52

      А что????Присоединяйся!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 12:27

      167 раз в Москву прилетало?!
      Или кони в тебе Калмыкию прилетали?!
      ********

      -1
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 13:02

      Уважаю твои высказывания,,,но на счёт Карпина не соглошусь,,не плохой тренер на самом деле,,,и Спартаку дал многое ,серебро и две бронзы тоже не плохо,,,,,

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dimon 007 12 марта 2018, 18:40

      Причем тут Калмыкия???

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > slavutiq70 12 марта 2018, 18:41

      А я что-то сказал насчет того.какой он тренер???

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 марта 2018, 09:55

      В.Г.кроме раздражения или восхищения других эмоций вызвать не может..

      2
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