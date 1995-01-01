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    Бывший спортдиректор «Спартака: «Мне звонил помощник Спаллетти: «Просто назовите цену на Макгиди»

    Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказал мнение об экс-полузащитнике команды Эйдене МакГиди и рассказал о попытках «Зенита» приобрести ирландца спустя некоторое время после его перехода в московский клуб..

    «Мы долго думали над трансфером Эйдена, но понимали, что берeм для нашей лиги потенциально звeздного игрока. Если бы не пуля в голове, это был бы игрок очень высокого уровня. Помню, как однажды он вспылил на тренировке с Эмери, и тренировка продолжилась, но без Эмери. А сам Эмери 40 минут ходил и говорил, успокаивал Макгиди. Макгиди мог завестись от того, что или ему мог кто-то не отдать пас, или если бы у него не получилась обработка.

    Мы всe о нeм знали, всe изучили. Понимали, что он сумасбродный человек. Но по-спортивному он был злой, любил вызовы. Да, риски были, но играл он хорошо, хоть и не раскрыл своего потенциала в силу своего характера.

    Кстати, через год-два после того, как он к нам перешeл, его очень сильно хотел купить «Зенит». Мне звонил помощник Спаллетти, рядом с ним сидел сам Лучано. Они звонили: «Просто назовите цену». Но у нас два футболиста не продавались – Макгиди и Веллитон», – сказал Попов.

    • «Спартак» купил МакГиди у «Селтика» в 2010 году за 12 миллионов евро.
    • В составе москвичей футболист провел 93 матча, забил 13 голов и сделал 28 результативных передач.
    • В 2014 году он перешел в «Эвертон» за 2 миллиона.
    • В настоящее время 33-летний игрок выступает за «Сандерленд».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1005

      lek! 1 час назад

      Когда же наши клубы научатся зарабатывать , а не покупать за большие деньги , и продавать за копейки ?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7243

      Serjoga 1 час назад

      Видимо, Макгиди "пиарят" для какого-то клуба РПЛ! Не пошла, наверное, у него игра за пределами России! Или бабло закончилось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4379

      Агасфер 1 час назад

      Бывшие все такие говорливые и осведомлённые.

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