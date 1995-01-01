Бывший спортдиректор «Спартака: «Мне звонил помощник Спаллетти: «Просто назовите цену на Макгиди»

Бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов высказал мнение об экс-полузащитнике команды Эйдене МакГиди и рассказал о попытках «Зенита» приобрести ирландца спустя некоторое время после его перехода в московский клуб..

«Мы долго думали над трансфером Эйдена, но понимали, что берeм для нашей лиги потенциально звeздного игрока. Если бы не пуля в голове, это был бы игрок очень высокого уровня. Помню, как однажды он вспылил на тренировке с Эмери, и тренировка продолжилась, но без Эмери. А сам Эмери 40 минут ходил и говорил, успокаивал Макгиди. Макгиди мог завестись от того, что или ему мог кто-то не отдать пас, или если бы у него не получилась обработка.

Мы всe о нeм знали, всe изучили. Понимали, что он сумасбродный человек. Но по-спортивному он был злой, любил вызовы. Да, риски были, но играл он хорошо, хоть и не раскрыл своего потенциала в силу своего характера.

Кстати, через год-два после того, как он к нам перешeл, его очень сильно хотел купить «Зенит». Мне звонил помощник Спаллетти, рядом с ним сидел сам Лучано. Они звонили: «Просто назовите цену». Но у нас два футболиста не продавались – Макгиди и Веллитон», – сказал Попов.