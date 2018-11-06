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    МакГиди: «У «Спартака» не должно возникнуть каких-то проблем с «Рейнджерс»

    Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди считает, что москвичи смогут победить «Рейнджерс» в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. По его словам, красно-белым нужно сыграть так, как они умеют.

    «Что сказал бы игрокам «Спартака» перед матчем с «Рейнджерс»? Играйте так, как вы это умеете, и проблем с достижением результата не должно возникнуть. Я знаю «Спартак», до сих пор слежу за командой, с теплотой вспоминаю о времени, проведенном там.

    Поддерживаю связь с некоторыми игроками – Джано, Сальваторе [Боккетти]. Общаюсь с ними по возможности. Учитывая уровень игры команды, не думаю, что против «Рейнджерс» возникнут какие-то проблемы», – сказал Макгиди.

    Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    06.11.2018 18:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 7 ноября 2018, 10:56

      Точнее: "Играйте так, как вы это раньше умели". Не знает МакГиди, что у нынешнего «Спартака» с кем угодно могут проблемы возникнуть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +434

      Cherembas 7 ноября 2018, 08:57

      это не тот спартак где ты играл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 ноября 2018, 01:53

      С такой то игрой ?
      Думаю что проблемы всё таки будут.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 6 ноября 2018, 21:00

      одна беда нет сейчас той игры которая была вот в чём загвоздка МакГиди

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 19:49

      Играйте так, как вы это умеете, и проблем с достижением результата не должно возникнуть.
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      Уволили того тренера, при котором игроки Спартака играли так, как умеют. Пришла пора играть так, как ночью будет снится.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 6 ноября 2018, 19:47

      Улыбнуло - Поддерживаю связь с некоторыми игроками - Джано, Сальваторе (Боккетти). ))))) А в Спартаке Сальваторов пруд пруди?)))

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 6 ноября 2018, 19:23

      Если Макгиди так говорит ,так тому и быть

      2
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