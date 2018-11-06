МакГиди: «У «Спартака» не должно возникнуть каких-то проблем с «Рейнджерс»

Бывший полузащитник «Спартака» Эйден МакГиди считает, что москвичи смогут победить «Рейнджерс» в матче четвертого тура группового раунда Лиги Европы. По его словам, красно-белым нужно сыграть так, как они умеют.

«Что сказал бы игрокам «Спартака» перед матчем с «Рейнджерс»? Играйте так, как вы это умеете, и проблем с достижением результата не должно возникнуть. Я знаю «Спартак», до сих пор слежу за командой, с теплотой вспоминаю о времени, проведенном там.

Поддерживаю связь с некоторыми игроками – Джано, Сальваторе [Боккетти]. Общаюсь с ними по возможности. Учитывая уровень игры команды, не думаю, что против «Рейнджерс» возникнут какие-то проблемы», – сказал Макгиди.

Встреча «Спартак» – «Рейнджерс» состоится в четверг, 8 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и начнется в 20:55 по московскому времени.