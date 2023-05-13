Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

M. Skoda - статистика

| Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
21
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 1/2 финала
Слован
4 : 0
13.05.2023
Динамо
79' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Зброевка
1 : 1
26.04.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Динамо
5 : 1
23.04.2023
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Градец-Кралове
2 : 1
16.04.2023
Динамо
62' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Динамо
0 : 3
09.04.2023
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Фастав
5 : 1
01.04.2023
Динамо
1' - 70'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Динамо
2 : 1
18.03.2023
Баник
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Сигма
3 : 0
11.03.2023
Динамо
78' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Динамо
1 : 0
05.03.2023
Славия
85' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
2 : 2
25.02.2023
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Динамо
1 : 0
19.02.2023
Богемианс 1905
1' - 74'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Виктория
2 : 1
12.02.2023
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Динамо
0 : 2
05.02.2023
Слован
66' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Словацко
1 : 0
28.01.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Спарта
1 : 0
12.11.2022
Динамо
89' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Динамо
0 : 3
23.10.2022
Градец-Кралове
55' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Теплице
0 : 2
15.10.2022
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Динамо
2 : 2
09.10.2022
Фастав
81' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Динамо
0 : 3
17.09.2022
Сигма
46' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Динамо
0 : 2
03.09.2022
Млада Болеслав
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Богемианс 1905
1 : 2
30.08.2022
Динамо
1' - 72'
13'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Динамо
0 : 1
27.08.2022
Виктория
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Слован
1 : 1
21.08.2022
Динамо
1' - 69'
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Динамо
2 : 2
14.08.2022
Словацко
1' - 82'
53'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Динамо
0 : 2
07.08.2022
Спарта
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Пардубице
0 : 2
31.07.2022
Динамо
1' - 57'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
6
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+