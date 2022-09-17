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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Сигма
Динамо - Сигма: обзор матча 17 сентября 2022
Динамо
17.09.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Сигма
25'
D. Ventura
42'
J. Navratil
53'
P. Zifcak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Сигма
Желтая карточка
Б. Чолич
90'
87'
Замена
M. Košťál
️️️️
Р. Брейте
Замена
Д. Броукал
️️️️
П. Цавош
77'
65'
Замена
L. Gressak
️️️️
А. Русек
Замена
D. Hais
️️️️
T. Zajic
64'
53'
ГОЛ! 0:3!
P. Zifcak
Пас отдал
Ю. Хватал
Замена
M. Skoda
️️️️
Л. Чмелик
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
J. Navratil
Пас отдал
М. Хытил
25'
ГОЛ! 0:1!
D. Ventura
Пас отдал
Р. Брейте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
30
J. Navratil
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Динамо
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Сигма
1
Vilem Fendrich
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
8
Jiří Spáčil
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
2-1-2-5
31
5
Гавел
12
Чолич
8
Грич
18
8
Цавош
21
3
9
Чмелик
71
Слука
91
Поточны
3-3-4
7
Брейте
30
Хватал
21
Змозла
32
30
25
13
Хытил
1
19
Враштил
9
Русек
11
8
Цавош
4
Броукал
4
Броукал
8
Цавош
9
Чмелик
0
0
9
Чмелик
21
16
16
21
9
Русек
0
0
9
Русек
7
Брейте
23
23
7
Брейте
Остались в запасе
Динамо
Сигма
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
1
Vilem Fendrich
ВР
77
Ян Водганел
ЛП
8
Jiří Spáčil
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
77
Ян Водганел
ЛП
8
Jiří Spáčil
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Динамо - Сигма
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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