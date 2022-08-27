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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Виктория
Динамо - Виктория: обзор матча 27 августа 2022
Динамо
27.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
90+4'
Д. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Виктория
90'
+5
Желтая карточка
Д. Москера
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Д. Москера
Пас отдал
А. Чермак
Желтая карточка
T. Zajic
90'
+3
86'
Желтая карточка
П. Буха
84'
Замена
А. Чермак
️️️️
Я. Сикора
Желтая карточка
M. Králik
77'
68'
Замена
М. Гавел
️️️️
Л. Холик
Замена
Я. Грич
️️️️
Р. Поточны
68'
Замена
П. Цавош
️️️️
P. Hellebrand
62'
Желтая карточка
P. Hellebrand
58'
56'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Э. Йирка
56'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Ф. Бэсси
56'
Замена
Д. Москера
️️️️
В. Пиларж
Замена
T. Zajic
️️️️
Н. Пеннер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
8
Патрик Цавош
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
3-3-4
31
4
Броукал
5
Гавел
12
Чолич
18
15
Пеннер
22
91
Поточны
3
9
Чмелик
23
Гора
4-2-3-1
36
Станек
4
Холик
13
Тижани
21
Емелка
2
Гейда
20
Буха
23
Калвах
97
Йирка
49
Сикора
11
Пиларж
14
Бэсси
91
Поточны
8
Грич
8
Грич
91
Поточны
18
8
Цавош
8
Цавош
18
15
Пеннер
21
21
15
Пеннер
11
Пиларж
8
Москера
8
Москера
11
Пиларж
4
Холик
24
Гавел
24
Гавел
4
Холик
49
Сикора
47
Чермак
47
Чермак
49
Сикора
97
Йирка
10
Копиц
10
Копиц
97
Йирка
14
Бэсси
25
Хоры
25
Хоры
14
Бэсси
Остались в запасе
Динамо
Виктория
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
23
Мартин Йедличка
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
20
Каду
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Динамо - Виктория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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