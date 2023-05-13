Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Динамо
Слован - Динамо: обзор матча 13 мая 2023
Слован
13.05.2023, суббота, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа B, 1/2 финала
4 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Динамо
66'
К. Фридек
81'
Л. Тупта
90'
В. Олатунжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Динамо
ГОЛ! 3:0!
В. Олатунжи
90'
84'
Замена
Д. Броукал
️️️️
Л. Гавел
Замена
А. Гали
️️️️
Я. Микула
82'
Замена
Ф. Пребсл
️️️️
К. Фридек
82'
ГОЛ! 2:0!
Л. Тупта
Пас отдал
М. Фукала
81'
79'
Замена
M. Skoda
️️️️
П. Цавош
78'
Желтая карточка
Л. Гавел
ГОЛ! 1:0!
К. Фридек
Пас отдал
Л. Тупта
66'
59'
Замена
Б. Слука
️️️️
Р. Поточны
59'
Замена
Я. Матоушек
️️️️
D. Hais
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
9
Матей Валента
АП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
18
P. Hellebrand
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Гора
АП
91
Роман Поточны
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
42
Мохамед Думбия
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
23
Якуб Матоушек
ПВ
0
M. Skoda
ЦФ
4-1-1-5
4
Плехаты
22
Фукала
3
Микула
2
Ндефе
8
Фридек
9
Валента
11
Козак
37
Пурзитидис
24
33
Олатунжи
59
2-1-3-1-4
31
15
5
Гавел
8
Цавош
18
12
15
Пеннер
23
Гора
16
6
3
91
Поточны
8
Фридек
98
Пребсл
98
Пребсл
8
Фридек
3
Микула
70
Гали
70
Гали
3
Микула
91
Поточны
71
Слука
71
Слука
91
Поточны
5
Гавел
4
Броукал
4
Броукал
5
Гавел
16
23
Матоушек
23
Матоушек
16
8
Цавош
0
0
8
Цавош
Остались в запасе
Слован
Динамо
29
Любомир Тупта
ЛВ
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
42
Мохамед Думбия
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
31
David Sipos
ВР
8
Якуб Грич
ОП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
42
Мохамед Думбия
ЦП
15
Milan Lexa
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
8
Якуб Грич
ОП
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Слован - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Новости команд
Все
Слован
Динамо
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+