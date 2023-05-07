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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Слован
Динамо - Слован: обзор матча 07 мая 2023
Динамо
07.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа B, 1/2 финала
3 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Слован
25'
P. Hellebrand
50'
M. Králik
7'
В. Олатунжи
10'
Л. Тупта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Слован
Вторая желтая
M. Čermák
90'
+4
Замена
Я. Матоушек
️️️️
П. Цавош
86'
84'
Вторая желтая
Л. Черв
79'
Желтая карточка
Л. Черв
Замена
Р. Поточны
️️️️
Н. Пеннер
71'
57'
Замена
М. Рабушич
️️️️
В. Олатунжи
ГОЛ! 2:2!
M. Králik
Пас отдал
Я. Гора
50'
46'
Замена
Л. Черв
️️️️
М. Валента
46'
Замена
D. Preisler
️️️️
М. Фукала
ГОЛ! 1:2!
P. Hellebrand
Пас отдал
Я. Гора
25'
Замена
Б. Слука
️️️️
Л. Чмелик
17'
Желтая карточка
M. Čermák
16'
10'
ГОЛ! 0:2!
Л. Тупта
7'
ГОЛ! 0:1!
В. Олатунжи
Пас отдал
К. Фридек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
23
Якуб Гора
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Слован
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Кристиан Фридек
ЦП
9
Матей Валента
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
23
Якуб Матоушек
ПВ
91
Роман Поточны
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
2-1-3-2-2
31
15
5
Гавел
8
Цавош
18
15
Пеннер
12
23
Гора
9
Чмелик
3
6
3-1-2-5
4
Плехаты
98
Пребсл
22
Фукала
8
Фридек
9
Валента
29
Тупта
33
Олатунжи
70
Гали
24
37
Пурзитидис
59
9
Чмелик
71
Слука
71
Слука
9
Чмелик
8
Цавош
23
Матоушек
23
Матоушек
8
Цавош
15
Пеннер
91
Поточны
91
Поточны
15
Пеннер
9
Валента
6
Черв
6
Черв
9
Валента
22
Фукала
27
27
22
Фукала
33
Олатунжи
7
Рабушич
7
Рабушич
33
Олатунжи
Остались в запасе
Динамо
Слован
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
42
Мохамед Думбия
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
42
Мохамед Думбия
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Динамо - Слован
1
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
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