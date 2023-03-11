Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Динамо
Сигма - Динамо: обзор матча 11 марта 2023
Сигма
11.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Динамо
59'
Я. Водганел
63'
Я. Водганел
69'
А. Русек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Динамо
Желтая карточка
D. Israel
90'
+3
Замена
D. Israel
️️️️
А. Русек
84'
Желтая карточка
D. Ventura
83'
78'
Замена
M. Skoda
️️️️
Р. Поточны
Замена
J. Prichystal
️️️️
Я. Водганел
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Русек
69'
ГОЛ! 2:0!
Я. Водганел
Пас отдал
А. Русек
63'
ГОЛ! 1:0!
Я. Водганел
Пас отдал
D. Ventura
59'
55'
Красная карточка
Л. Чмелик
46'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
T. Zajic
46'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
M. Čermák
Замена
P. Zifcak
️️️️
Ф. Зорван
46'
20'
Желтая карточка
Я. Гора
Замена
L. Gressak
️️️️
V. Benes
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
26
Martin Pospisil
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
20
Иржи Слама
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Динамо
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
12
Marcel Čermák
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Якуб Гора
АП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
23
Якуб Матоушек
ПВ
0
M. Skoda
ЦФ
2-5-3
7
Брейте
32
38
Покорны
77
Водганел
8
Зорван
30
25
26
32
9
Русек
20
Слама
2-1-2-1-4
31
4
Броукал
5
Гавел
8
Цавош
12
22
23
Гора
91
Поточны
21
6
25
32
0
0
32
8
Зорван
11
11
8
Зорван
9
Русек
99
99
9
Русек
77
Водганел
44
44
77
Водганел
12
18
18
12
21
9
Чмелик
9
Чмелик
21
91
Поточны
0
0
91
Поточны
Остались в запасе
Сигма
Динамо
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
17
David Vanecek
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
17
David Vanecek
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
Остались в запасе
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Сигма - Динамо
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Динамо
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+