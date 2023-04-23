Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Яблонец
Динамо - Яблонец: обзор матча 23 апреля 2023
Динамо
23.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
5 : 1
Завершен
Яблонец
18'
Я. Гора
21'
Л. Гавел
45+2'
Л. Чмелик
59'
D. Souček
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Яблонец
Замена
Р. Поточны
️️️️
Л. Чмелик
83'
82'
Желтая карточка
Т. Хюбшман
78'
Замена
В. Патрак
️️️️
М. Полидар
Замена
Д. Броукал
️️️️
M. Králik
71'
Замена
T. Zajic
️️️️
M. Čermák
71'
Замена
Б. Слука
️️️️
Н. Пеннер
71'
68'
Замена
Д. Акпудже
️️️️
Я. Мартинец
68'
Замена
М. Чернак
️️️️
В. Сейк
59'
ГОЛ! 3:1!
D. Souček
Желтая карточка
Н. Пеннер
46'
46'
Замена
В. Йовович
️️️️
Я. Поважанец
46'
Замена
М. Сурзин
️️️️
Д. Хайденрайх
ГОЛ! 3:0!
Л. Чмелик
45'
+2
42'
Желтая карточка
Я. Мартинец
ГОЛ! 2:0!
Л. Гавел
Пас отдал
Л. Чмелик
21'
ГОЛ! 1:0!
Я. Гора
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
23
Якуб Гора
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
3
Martin Králik
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
10
Павел Шулц
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Динамо
31
David Sipos
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ПВ
21
T. Zajic
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
2-1-3-2-2
31
15
5
Гавел
8
Цавош
18
15
Пеннер
12
23
Гора
9
Чмелик
6
3
4-3-1-2
1
Гануш
4
Мартинец
21
Крал
8
Хайденрайх
21
Полидар
7
Поважанец
3
Хюбшман
14
10
Шулц
19
Храмоста
10
Сейк
15
Пеннер
71
Слука
71
Слука
15
Пеннер
3
4
Броукал
4
Броукал
3
12
21
21
12
9
Чмелик
91
Поточны
91
Поточны
9
Чмелик
7
Поважанец
8
Йовович
8
Йовович
7
Поважанец
4
Мартинец
44
Акпудже
44
Акпудже
4
Мартинец
8
Хайденрайх
23
Сурзин
23
Сурзин
8
Хайденрайх
21
Полидар
10
Патрак
10
Патрак
21
Полидар
10
Сейк
95
Чернак
95
Чернак
10
Сейк
Остались в запасе
Динамо
Яблонец
31
David Sipos
ВР
23
Якуб Матоушек
ПВ
16
Daniel Hais
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
44
Якуб Суровчик
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
23
Якуб Матоушек
ПВ
16
Daniel Hais
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Динамо - Яблонец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
Новости команд
Все
Динамо
Яблонец
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Яблонец» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:34
Лига Конференций: шансы «Яблонца» и «Лугано» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Риги» и «Яблонца» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Яблонец» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Яблонеца» и «Брайтона» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+