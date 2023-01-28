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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Динамо
Словацко - Динамо: обзор матча 28 января 2023
Словацко
28.01.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Динамо
70'
Д. Хользер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Динамо
88'
Замена
D. Hais
️️️️
Р. Поточны
Замена
О. Шашинка
️️️️
Ф. Вехета
88'
Желтая карточка
М. Кадлец
87'
79'
Желтая карточка
Д. Броукал
Замена
М. Доски
️️️️
М. Петржела
78'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хользер
Пас отдал
М. Хавлик
70'
Замена
Д. Хользер
️️️️
П. Бранднер
62'
59'
Желтая карточка
M. Králik
Желтая карточка
Ф. Вехета
50'
6'
Желтая карточка
Я. Гора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ПЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
23
Якуб Гора
АП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
16
Daniel Hais
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
4-3-1-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
91
Калабишка
23
Рейнберк
20
Хавлик
28
Даничек
11
Петржела
21
Кохут
27
Вехета
11
Бранднер
3-1-1-4
31
12
Чолич
5
Гавел
4
Броукал
18
23
Гора
21
91
Поточны
25
3
11
Петржела
14
Доски
14
Доски
11
Петржела
11
Бранднер
95
Хользер
95
Хользер
11
Бранднер
27
Вехета
27
Шашинка
27
Шашинка
27
Вехета
91
Поточны
16
16
91
Поточны
Остались в запасе
Словацко
Динамо
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
Главный тренер
Мартин Шведик
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Словацко - Динамо
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Динамо
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