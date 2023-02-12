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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Динамо
Виктория - Динамо: обзор матча 12 февраля 2023
Виктория
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Динамо
12'
Р. Квет
57'
Р. Квет
61'
В. Емелка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Динамо
Замена
Ф. Каша
️️️️
М. Н'Диайе
90'
+4
Желтая карточка
М. Н'Диайе
89'
89'
Замена
П. Цавош
️️️️
M. Čermák
83'
Замена
Р. Поточны
️️️️
Б. Чолич
83'
Замена
M. Sladký
️️️️
P. Hellebrand
Замена
Л. Холик
️️️️
Я. Копиц
81'
76'
Желтая карточка
T. Zajic
Замена
А. Влканова
️️️️
Р. Квет
69'
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Москера
69'
65'
Замена
T. Zajic
️️️️
M. Mrsic
61'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
В. Емелка
ГОЛ! 2:0!
Р. Квет
Пас отдал
Я. Копиц
57'
Желтая карточка
Т. Хоры
28'
ГОЛ! 1:0!
Р. Квет
Пас отдал
П. Буха
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
20
Павел Буха
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ПЗ
12
Marcel Čermák
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
23
Якуб Гора
АП
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
58
Адам Влканова
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
4-1-3-1-1
36
Станек
24
Гавел
4
Перница
21
Емелка
2
Гейда
16
Квет
20
Буха
99
Н'Диайе
10
Копиц
8
Москера
25
Хоры
2-3-2-3
31
12
Чолич
5
Гавел
12
0
18
23
Матоушек
23
Гора
0
3
25
99
Н'Диайе
25
Каша
25
Каша
99
Н'Диайе
10
Копиц
4
Холик
4
Холик
10
Копиц
16
Квет
58
Влканова
58
Влканова
16
Квет
8
Москера
11
Пиларж
11
Пиларж
8
Москера
12
8
Цавош
8
Цавош
12
18
22
22
18
12
Чолич
91
Поточны
91
Поточны
12
Чолич
0
21
21
0
Остались в запасе
Виктория
Динамо
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
49
Ян Сикора
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
49
Ян Сикора
ЛВ
11
Матей Выдра
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Виктория - Динамо
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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