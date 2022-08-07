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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Спарта
Динамо - Спарта: обзор матча 07 августа 2022
Динамо
07.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Спарта
2'
К. Хойер
27'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Спарта
Желтая карточка
P. Hellebrand
86'
Замена
Н. Пеннер
️️️️
M. Sladký
85'
83'
Замена
Т. Виснер
️️️️
К. Данек
82'
Желтая карточка
В. Дрчал
74'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Пешек
74'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Л. Юлиш
Замена
P. Hellebrand
️️️️
П. Цавош
72'
62'
Замена
Д. Павелка
️️️️
К. Хойер
62'
Замена
А. Карабец
️️️️
Т. Чванчара
Замена
D. Hais
️️️️
M. Skoda
46'
Желтая карточка
Р. Поточны
41'
Желтая карточка
Л. Чмелик
38'
27'
ГОЛ! 0:2!
Т. Чванчара
Пас отдал
К. Данек
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Хойер
Пас отдал
Я. Пешек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
22
Martin Sladký
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
7
Jakub Švec
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Спарта
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
9
Адам Карабец
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
2-1-2-5
31
12
Чолич
5
Гавел
8
Грич
22
8
Цавош
91
Поточны
3
23
Гора
9
Чмелик
0
3-2-3-2
30
Холек
4
Серенсен
19
Мейдр
30
Зелены
17
Ганцко
5
Хойер
18
Садилек
10
Пешек
9
Данек
70
Чванчара
39
Юлиш
22
15
Пеннер
15
Пеннер
22
8
Цавош
18
18
8
Цавош
0
16
16
0
9
Данек
28
Виснер
28
Виснер
9
Данек
70
Чванчара
9
Карабец
9
Карабец
70
Чванчара
5
Хойер
8
Павелка
8
Павелка
5
Хойер
10
Пешек
17
Минчев
17
Минчев
10
Пешек
39
Юлиш
17
Дрчал
17
Дрчал
39
Юлиш
Остались в запасе
Динамо
Спарта
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
7
Jakub Švec
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
27
Филип Панак
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
7
Jakub Švec
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Остались в запасе
27
Филип Панак
ЦЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Динамо - Спарта
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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