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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Словацко
Динамо - Словацко: обзор матча 14 августа 2022
Динамо
14.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
2 : 2
Завершен
Словацко
19'
Л. Чмелик
53'
M. Skoda
3'
П. Бранднер
83'
В. Синявский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Словацко
89'
Желтая карточка
Я. Калабишка
Замена
Д. Броукал
️️️️
П. Цавош
88'
83'
ГОЛ! 2:2!
В. Синявский
Пас отдал
О. Михалик
Замена
D. Hais
️️️️
M. Skoda
82'
Замена
J. Vais
️️️️
Р. Поточны
81'
Желтая карточка
M. Králik
79'
78'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
П. Рейнберк
Красная карточка
Н. Пеннер
77'
71'
Замена
В. Синявский
️️️️
П. Бранднер
Замена
Н. Пеннер
️️️️
Л. Чмелик
67'
64'
Замена
О. Шашинка
️️️️
Л. Козак
64'
Замена
С. Хофманн
️️️️
П. Шимко
64'
Замена
М. Доски
️️️️
Д. Хользер
ГОЛ! 2:1!
M. Skoda
53'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
Я. Грич
46'
ГОЛ! 1:1!
Л. Чмелик
Пас отдал
Б. Чолич
19'
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Бранднер
Пас отдал
О. Михалик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
22
Martin Sladký
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
17
Марек Полашек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Мерчас Доски
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
2-1-2-5
31
5
Гавел
12
Чолич
8
Грич
22
8
Цавош
23
Гора
0
91
Поточны
9
Чмелик
3
4-3-1-3
1
Нгуйен
23
Рейнберк
91
Калабишка
95
Хользер
4
Шимко
28
Даничек
17
Полашек
88
Левин
21
Кохут
17
Михалик
18
Козак
11
Бранднер
8
Цавош
4
Броукал
4
Броукал
8
Цавош
8
Грич
18
18
8
Грич
9
Чмелик
15
Пеннер
15
Пеннер
9
Чмелик
91
Поточны
0
0
91
Поточны
0
16
16
0
95
Хользер
14
Доски
14
Доски
95
Хользер
4
Шимко
6
Хофманн
6
Хофманн
4
Шимко
11
Бранднер
99
Синявский
99
Синявский
11
Бранднер
18
Козак
27
Шашинка
27
Шашинка
18
Козак
23
Рейнберк
27
Вехета
27
Вехета
23
Рейнберк
Остались в запасе
Динамо
Словацко
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
30
Томаш Фристак
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
31
Martin Janáček
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
27
Михал Томич
ПЗ
10
Михал Травник
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Динамо - Словацко
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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