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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Славия
Динамо - Славия: обзор матча 05 марта 2023
Динамо
05.03.2023, воскресенье, 19:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Славия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Славия
87'
Замена
И. Шранц
️️️️
Д. Дудера
Замена
M. Skoda
️️️️
Р. Поточны
85'
79'
Замена
С. Тецл
️️️️
А. Усу
79'
Замена
О. Дорли
️️️️
О. Лингр
Замена
Н. Пеннер
️️️️
T. Zajic
77'
Замена
M. Čermák
️️️️
P. Hellebrand
77'
Желтая карточка
M. Králik
58'
Желтая карточка
Б. Чолич
56'
46'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
В. Юрецка
46'
Замена
П. Шевчик
️️️️
М. Юрасек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ПЗ
8
Патрик Цавош
ОП
22
Martin Sladký
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
23
Якуб Гора
АП
91
Роман Поточны
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
12
Marcel Čermák
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
23
Якуб Матоушек
ПВ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Эвертон
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
2-1-2-1-4
31
5
Гавел
12
Чолич
8
Цавош
22
18
23
Гора
91
Поточны
21
25
3
3-2-2-1-2
1
Колар
23
Дудера
4
Усу
5
Огбу
3
Голеш
39
Юрасек
32
Лингр
20
Зафейрис
99
Олаинка
31
Юрасек
15
Юрецка
18
12
12
18
21
15
Пеннер
15
Пеннер
21
91
Поточны
0
0
91
Поточны
32
Лингр
19
Дорли
19
Дорли
32
Лингр
31
Юрасек
23
Шевчик
23
Шевчик
31
Юрасек
15
Юрецка
10
ван Бурен
10
ван Бурен
15
Юрецка
4
Усу
11
Тецл
11
Тецл
4
Усу
23
Дудера
26
Шранц
26
Шранц
23
Дудера
Остались в запасе
Динамо
Славия
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
0
M. Mrsic
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
23
Якуб Матоушек
ПВ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
0
M. Mrsic
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
23
Якуб Матоушек
ПВ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Динамо - Славия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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