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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Слован
Динамо - Слован: обзор матча 05 февраля 2023
Динамо
05.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Слован
41'
Л. Черв
87'
И. Рондич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Слован
87'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
И. Рондич
83'
Замена
Л. Тупта
️️️️
М. Валента
83'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
D. Preisler
83'
Замена
И. Рондич
️️️️
В. Олатунжи
Замена
P. Hellebrand
️️️️
M. Čermák
79'
76'
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Висински
69'
Замена
А. Гали
️️️️
К. Фридек
Замена
M. Skoda
️️️️
Р. Поточны
66'
Замена
П. Цавош
️️️️
Н. Пеннер
66'
Желтая карточка
Р. Поточны
61'
41'
ГОЛ! 0:1!
Л. Черв
Пас отдал
К. Фридек
Желтая карточка
Н. Пеннер
38'
Желтая карточка
Я. Гора
29'
Желтая карточка
Б. Чолич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ПЗ
15
Николас Пеннер
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
23
Якуб Гора
АП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Слован
22
Михал Фукала
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
9
Денис Висински
АП
9
Матей Валента
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Динамо
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
22
Martin Sladký
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
0
M. Skoda
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Слован
29
Любомир Тупта
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
2-2-2-4
31
5
Гавел
12
Чолич
15
Пеннер
12
23
Гора
9
Чмелик
6
91
Поточны
25
3
4-2-2-3
23
Гебре Селасси
98
Пребсл
4
Плехаты
22
Фукала
8
Фридек
6
Черв
9
Висински
9
Валента
59
27
33
Олатунжи
15
Пеннер
8
Цавош
8
Цавош
15
Пеннер
12
18
18
12
91
Поточны
0
0
91
Поточны
9
Валента
29
Тупта
29
Тупта
9
Валента
33
Олатунжи
15
Рондич
15
Рондич
33
Олатунжи
9
Висински
42
Думбия
42
Думбия
9
Висински
8
Фридек
70
Гали
70
Гали
8
Фридек
27
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
27
Остались в запасе
Динамо
Слован
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
23
Якуб Матоушек
ПВ
21
T. Zajic
ЦФ
Остались в запасе
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Динамо - Слован
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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